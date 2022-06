Tarot gratis para hoy 25 de junio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 25 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!

En el trabajo, la asociación del Sol y el Loco te da unas ideas geniales. Todo está cambiando, hasta el punto de costarte ver las cosas claras y canalizar tu energía en una única dirección. Así, puede que se te escape la solución más simple. Otro riesgo: trabajar hasta tan tarde que pierdas el último metro que te lleva a casa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

Profesionalmente hay expectativas de cambio, acuerdos, ascenso, luz verde. Es posible que esta situación, simbolizada por la alianza de la Muerte y de la Luna, dure algún tiempo. Ten paciencia, toda precipitación será perjudicial para tu avance. Debes demostrar a los demás que sabes controlarte y mantener la sangre fría.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás. El Emperador y el Sumo Sacerdote tranbajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!

En el aspecto profesional, el Juicio y el Emperador anuncian rápidos y sorprendentes cambios que te ayudarán a concretar un ambicioso proyecto, pues abarcan todos los aspectos. Se te presentarán oportunidades de evolución que te permitirán realizar tus empresas a largo plazo e imaginar métodos de trabajo innovadores y, sin embargo, seguros. Vas estableciendo las bases de tu futuro profesional con confianza.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un flechazo, amigo. La claridad resplandeciente del Sol asociado al Juicio atravesará vuestros dos corazones con una misma flecha. Vais a vivir fantásticos momentos, intensos, exaltantes, que te llevarán a las más altas cimas de la felicidad. Qué bueno es tener un corazón ligero. eres un ser solar y magnético en este día.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, reina una atmósfera estimulante en tu esfera relacional y amorosa, amigo. El Mundo y el Carruaje provocan un torbellino de relaciones, pero también de viajes o desplazamientos. Por tanto, se te ofrece la ocasión de conocer gente y de hacer valer tus numerosas cualidades. Quizá esto sea un poco superficial, pero muy agradable, sin embargo.

Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, tarot.

Es momento de rencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.

Por otra parte, tu carrera está en fase ascendente y puedes reivindicar un cambio de estatus o, por qué no, un puesto en el extranjero. El Mundo se pone a tu disposición y el Juicio te permite asumir más responsabilidad y disciplina. Escucha las nuevas proposiciones que te hagan, pues te permitirán realizarte en el plano personal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!