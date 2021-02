Tarot gratis para hoy 25 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante. Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

En otro aspecto, estás en posición de fuerza en el terreno profesional. La alianza de la Estrella y la Fuerza es señal de un control perfecto de los mecanismos de poder que hacen crecer tu influencia. Tus compañeros de trabajo reconocen el valor de tu trabajo y se unen a tus proyectos con toda confianza. En cuanto a la dirección, bien podría confiarte nuevas responsabilidades muy valoradas.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, hoy estás inspirado/a y eres muy magnético(a), amigo. Bajo la influencia de la carta del Tarot de la Fuerza y el Sumo Sacerdote, la sinceridad y la inteligencia que posees contagia a tu entorno. Te escuchan, te respetan, te siguen. Tienes las ideas claras y no te falta ni diplomacia ni espíritu de observación. Son muchas cualidades, así que aprovecha.

En tu área profesional, la pareja Fuerza-Mago te da la determinación y voluntad que necesitas a lo largo de todo el día. Nada podrá pararte en tu deseo de hacer que las cosas se muevan y de solucionar los problemas. Es un día ideal para hacer limpieza de papeles y cajones, por ejemplo.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

Presta atención a los acontecimientos inesperados que podrían hacer evolucionar tu situación en tu área de profesión. El Juicio trae buenas noticias y la Fuerza te ofrece toda la energía y voluntad necesarias para aprovechar tu suerte. Si te procuras los medios y abres los ojos, este día podría dar un giro muy gratificante.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental toma hoy el impulso de un campo de batalla. Tormentas, disputas, amenazas, rupturas, crisis y lágrimas rompen la paz de tu hogar, amigo. La Torre asociada con el Sol marca la presencia de pruebas y momentos difíciles que atravesar. Tu entorno se alía contra ti y ni el cólera ni la fuerza te ayudará a evitar el seismo. Calma tu ego.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia donde te conviene. Has de saber en todo caso, que posees los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy hay poesía y ternura en el aire, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y el Sumo Sacerdote, despliegas mucha dulzura y bondad a tu alrededor. Esta alianza favorece la amistad sincera y los impulsos afectivos. Te asegura una bella armonía en tus relaciones con el entorno y con la persona amada. ¡Sé feliz y vive en paz!

En cuanto al trabajo, has de ir sin prisa pero sin pausa, ese es el consejo del Sol y la Templanza. Progresas a tu propio ritmo sin encontrar mayor obstáculo y sabes que el éxito recompensará tus empresas. La ausencia total de dudas sobre los resultados es un factor de motivación suplementario para tus compañeros. Tus esfuerzos serán recompensados a largo plazo, así que puedes seguir tranquilamente tu camino.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

No tomes ningún riesgo en el terreno profesional. La Torre señala un cambio en las estructuras estables que podría obligarte a luchar por conservar tu estatus o tus responsabilidades. Todo va demasiado deprisa, como indica la tirada del Carruaje, y no eres tu quien lleva las riendas, así que no intentes ir contracorriente. Te agotarías en vano.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes ganas de aventura, amigo. Con tu naturaleza sociable a la imagen de la Templanza, tienes ganas de salir de tu rutina para viajar, salir y ver Mundo. Déjate llevar por este torbellino de vida que alimentará tu insaciable curiosidad. Solo un consejo: ¡Aprovecha el día y no confíes en el mañana!

Por otra parte, tu jornada de trabajo se desarrolla agradablemente. Tus proyectos avanzan, tus méritos son reconocidos, tu sociabilidad te permite ganarte la simpatía de tu entorno. La alianza de la Estrella y el Mundo abre tus horizontes y aumenta tus posibilidades de éxito en todos los aspectos. Si trabajas en un proyecto que tiene relación con el extranjero, vas a encontrar sólidos apoyos. ¡Ten altas aspiraciones!

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta facil sonreir o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aisles.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Piscis, así es tu lectura del Tarot

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.