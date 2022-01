Tarot gratis para hoy 25 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 25 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, en la escuela o en el trabajo habrá algunos encontronazos, a causa de la influencia de la energía astral actual. Los cambios de actitud que has demostrado últimamente no han tenido el menor efecto en tu voluntad. Hoy, una figura representante de una autoridad te lo hará notar, aunque te disguste. Es un buen día para aprender a aceptar. Tiendes a identificarte muy fuertemente y en forma exclusiva con tus objetivos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Éste es uno de esos días en el que finalmente comprenderás dónde está ubicada tu vida profesional. Esta claridad te pondrá en una situación delicada en el trabajo, porque te permitirá ver lo que otros no pueden. En última instancia, los demás respetarán tu punto de vista. Verás, cuando te reafirmas, las situaciones cambian. Puedes agradecerle a la orientación de este día por esta situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Si estás involucrado en un trabajo intelectual de cualquier tipo, resiste la tentación de tirar todo lo que hay sobre tu escritorio y empezar de nuevo. Pensarás que nada de lo que haces está lo suficientemente bien hecho o es lo suficientemente meticuloso, y que tus trabajos no te dejaron nada más que clichés. Pero esto no es para nada así. Deja que este sentimiento pase solo. Y por todos los medios evita la crítica.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La configuración celestial hoy te hará sentir muy sensible. Te sentirás ofendido a la menor crítica, y tus acciones y las actividades de los que te rodean repentinamente te resultarán superficiales. ¿Qué ocurre? ¿Será el momento de cambiar de empleo? O quizás es sólo tu actitud que necesita reajustarse. No te preocupes, esta fase pasará.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con la configuración celestial podrías estar con ánimo de divertirte. Probablemente no tengas muchas ganas de trabajar. Quizás decidas compartir hasta la más banal de tus bromas con tus compañeros de trabajo. Podrías entretenerlos oficiando de comediante de la oficina. No te cuesta mucho hacer que la gente se ría. Tu ingenio y formas atrevidas siempre logran carcajadas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te sentirás nervios acerca de algún tema, debido a la energía astral en juego. Trata de no permitir que una falta pasajera de confianza te desilusione. Trata de conectarte con mantras positivos o mantén una conversación inspiradora con un amigo. Sabes de qué eres capaz; no pierdas de vista tu talento. Hoy podrían presentarse algunas oportunidades maravillosas si logras superar tu ansiedad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Con la actual influencia planetaria, el día podría requerir de un poco más gentileza. Si presionas demasiado en una dirección, podrías descubrir que sufres más contratiempos. Lo mejor es que hoy seas receptivo/a y dejes que las cosas fluyan hacia ti. Si permaneces abierto a la energía e ideas que la gente te trae ¡podrías encontrar algunos tesoros especiales en el umbral de tu puerta!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Éste no es un día para correr riesgos. La configuración planetaria te incentivará a realizar decisiones que irán contra la ley y el sentido común. Sólo porque sientes que las cosas van demasiado lentas no es excusa para un juicio malo. Si te descubres pensando, "Comencemos a construir sin la autorización necesaria", o, "Salgamos de viaje al exterior sin las vacunas requeridas", se et advierte, piénsalo dos veces.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con esta alineación planetaria sin dudas enfrentarás el día por delante de una manera frenética. Tendrás ansiedad por clarificar tu situación financiera, tus problemas profesionales o tus aflicciones emocionales y estarás determinado a encontrar los medios para hacerlo inmediatamente. Pero tu espíritu imprudente fue el que te colocó en estas situaciones en primer término. Dada la actual orientación, ¡deberías intentar controlarte!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Últimamente has deseado reconocimiento social y éxito, y has estado mucho más activo en la glamorosa vida social que lo usual. Hasta te has sorprendido a ti mismo haciéndote nuevas amistades. Sin embargo, hoy la configuración celestial te inspirará a preguntarte si vale la pena quedarte con algunos de los socios que tienes. Para decir la verdad, ¡algunos de ellos son verdaderamente molestos!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Éste es un momento para pensar en tus relaciones. Si tienes socios en el trabajo seguramente necesites juntarte con ellos para revisar el estado de los negocios. En tu vida privada, deberás repensar tus planes vacacionales y quizás hasta considerar compartir una casa con amigos. No necesitas irritarte. El enojo no resuelve nada bajo una alineación planetaria como ésta.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si enciendes el motor de tu auto y comienzas a manejar sin sacar el freno de mano, posiblemente pienses que el motor está funcionando mal. Ése es el tipo de error de ausencia mental que te ocurrirá en la escuela o en el trabajo, a causa de la influencia de los planetas. Aunque veas que tus planes comienzan a tener éxito, frena tu euforia. Hoy, ¡estás advertido/a en concentrarte en los detalles!

