Tarot gratis para hoy 25 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás. El Emperador y el Sumo Sacerdote tranbajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!



En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El Mundo te abre las puertas del éxito mientras que el Emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito amoroso, amigo. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!



Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.



Por otra parte, tu vida profesional está sometida a un cambio de orden estructural o financiero que pondrá en tela de juicio tu estatus, o incluso tu actividad. La asociación del Sol y el la Muerte cierra un ciclo y redistribuye las cartas profesionales. Este nuevo reparto no irá necesariamente en tu contra. Mantén la confianza y defiende tus intereses personales con tenacidad.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno afectivo está muy nervioso y tienes la impresión de que te buscan los escalofríos, amigo. La alianza de la Torre y la Templanza indica que a pesar de tu buena voluntad, no impedirás que los que te rodean se peleen entre ellos o que te reprochen tus actos. Parece que el cuadro idílico de tus amores se cubre con una nube negra.



Por otra parte, no puedes más con tu actividad cotidiana profesional bajo la influencia de la Torre. Te invade un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Calma los impulsos de la Justicia que te representa. Te empuja a tomar decisiones y a actuar, pero no es la mejor actitud que puedes adoptar hoy. Si te enfrentas a imprevistos o tensiones, pásate al bando de los observadores, te sentirás más seguro/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo serán optimistas y determinadas, amigo. Lo que más te interesa es hacer evolucionar tu situación, sin que, sin embargo, todo se vaya abajo. Cuidado, porque con tu voluntad de dirigir bien tu barco, puede que tus relaciones se tiñan de autoridad y dudas. Controla a tus compañeros.



En el aspecto profesional, el Juicio y el Emperador anuncian rápidos y sorprendentes cambios que te ayudarán a concretar un ambicioso proyecto, pues abarcan todos los aspectos. Se te presentarán oportunidades de evolución que te permitirán realizar tus empresas a largo plazo e imaginar métodos de trabajo innovadores y, sin embargo, seguros. Vas estableciendo las bases de tu futuro profesional con confianza.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no tienes la intención de prometerle fidelidad a tu pareja, amigo. La asociación del Ahorcado y el Mundo no te pone en situación para hacer sacrificios o concesiones. Das prioridad a la libertad frente al compromiso, a la ligereza frente a la estabilidad. Haz como mejor te parezca pero cuidado con hacer daño a alguien, pues tu actitud es demasiado poco constante.



El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Libra, así es tu lectura del tarot

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!



Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor.



Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.



En lo profesional, avanzas con confianza y control en tus actividades del día. La Estrella y la Fuerza te permiten concretar tus aspiraciones más profundas y obtener tranquilidad. Las eventuales dificultades que has podido sufrir estos últimos días se ven ahora superadas, lo que te permite recuperar la confianza en ti mismo/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás especialmente sociable, abierto/a y receptivo/a a nuevos encuentros y experiencias, amigo. Toda invitación para salir será bienvenida pues estás deseando compartir información, puntos de vista, sentimientos. La alianza del Juicio y la Templanza marca una dinámica positiva en tu vida social y un deseo de vivir relaciones equilibradas y sanas.



Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.



Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tu preferirás permanecer en silencio y escuhar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.



En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

