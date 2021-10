Tarot gratis para hoy 24 de octubre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 24 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden ocurrir alteraciones en tu ego de manera muy intensa. Aparecerán acontecimientos repentinos paya ayudarte a poner las cosas en perspectiva, o para ayudarte a ponerte en tu sitio, si lo deseas. El peligro aquí es una tendencia a exagerar tu reacción. Trata de aceptar cada situación como una experiencia de aprendizaje que te ayuda a desarrollar carácter y un nivel elevado de conciencia. El alineamiento planetario de hoy te está ayudando a que tomes consciencia de esto.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Trata de no preocuparte por chismes baratos que no tienen importancia. Piensa en las cosas con una perspectiva más a largo plazo y asegúrate de estar honrando a tu propio ser en todo momento. Pasa tiempo a solas si es que lo necesitas hoy para poder resolver las cosas en tu mente. Concéntrate más en los temas profundos en vez de mantener las cosas a un nivel superficial. La influencia astral actual te dará ánimos para abrir tu corazón.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy posiblemente tengas que jugar el rol de padre o madre. Quizás decidas proteger a alguien bajo tus alas. Alguna persona en el trabajo o escuela necesitará de tu guía y protección. Decidirás ofrecer incentivo y ayuda para que esa persona siga adelante con su vida. Comparte tu comprensión de las cosas. Hoy podrás actuar como un hermano o hermana mayor y ayudar a esta persona a sentirse mejor.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Trata de no dar nada por sentado hoy, ya que la gente te sorprenderá de muchas maneras. La intensidad de las cosas irá incrementando, y los demás pueden ser capaces de llegar a extremos para cumplir sus objetivos. No sacrifiques tu bienestar emocional para solucionarle las cosas a otra persona. El comportamiento agresivo e intensamente emocional surge de la poderosa energía que te otorga el alineamiento planetario actual.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Trata de no involucrarte en problemas de ningún tipo con la gente hoy. No tiene sentido estar dándole vueltas a cosas que realmente no tienen importancia. Los temas familiares son de especial importancia para ti hoy, y verás que hay una fuerza poderosa que lentamente está produciendo cambios en esta área de tu vida. La influencia planetaria de hoy le está proporcionando mucha fuerza a tus emociones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te preocuparás por algo de tu trabajo. No te tomes las cosas a la ligera, ya que existe una intensidad en el día compartida por todos, y no querrás que se te vea como una persona haragana. Esta es una gran oportunidad para buscar rutas para altos aprendizajes o promociones en tu trabajo. La combinación de las influencias planetarias de hoy movilizará algunos temas poderosos, los cuales deberías de haberte preparado para manejar.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tus emociones estarán muy fuertes hoy, y te darás cuenta que otras personas juegan un rol muy importante en ello. Las cosas pueden dar un giro de 180º de un momento para otro. No hagas nada a medias hoy. Ve por el todo o nada, y espera lo mismo de la gente que te rodea. La influencia del alineamiento astral del día te anima a sentir el gran poder en tus emociones.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este es un buen día para examinar tus límites. Puedes sentir surgir un poder que te beneficia en las metas de tu carrera. Aprovecha esta intensidad emocional que te eleva a mayores alturas. Pero recuerda que también te puede dejar caer fuerte sobre el piso frío. Ten cuidado, pero no dejes que el miedo te impida hacer las cosas que quieres hacer. La energía celestial en juego te pide que vayas un paso más adelante que antes.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Órdenes sutiles de muy adentro tuyo podrían dominar tu día, y está bien. Cuanto más confíes en tu voz interior, mejor estarás. Hoy habrá un gran drama, y tú más que podrías dejarte llevar por el increíble circo que te rodea. La configuración celestial de hoy te urge a mantener las cosas lo más sólidas posible en tu mente antes de intentar entrar en la mente de los demás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Deja que tu naturaleza creativa se apodere de ti hoy. Conéctate con la niña o el niño que tienes dentro y siéntete libre de enloquecerte con pinturas para pintar con los dedos. Existe un sentimiento elegante de mantener las cosas simples e inocentes. Vive como la princesa o el príncipe del cuento de hadas que siempre soñaste ser. Existe una tendencia, ahora en ti, de apuntar tu flecha aún más alto en el cielo, gracias a la influencia de la energía astral actual.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu apariencia personal y la forma en que te perciben los demás te preocuparán hoy más que nunca. La clave está en tener seguridad de que estás constantemente proyectando una imagen de ti mismo o misma que proviene directamente de tu corazón. Incorpora más de tus creencias espirituales y religiosas a tu vida diaria. El alineamiento planetario te está influenciando para que tomes un rol más activo en estas áreas de tu vida.

