Tarot gratis para hoy 24 de noviembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 24 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu Signo Solar probablemente te separe un poco de la gente que te rodea. ¿Tienes miedo de encerrarte dentro de tus propios sentimientos? Te sientas como te sientas, hoy tal vez la energía astral sólo quiera demostrarte cuán maravillosa puede ser la calidez de una relación intensa y quizás sea con alguien de tu círculo de amigos íntimos. Esta relación no te distanciará, y puede que te libere.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La influencia planetaria de hoy te ayudará a trabajar en tu persona de diferentes maneras. Te ayudará a ver lo que te hará más feliz en la vida y lo que necesitarás para tener tanta productividad como puedas llegar a tener. Y, a una escala más grande, te ayudará a prestar servicios a los demás, con el objetivo de hacer evolucionar la humanidad y de hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy quizás estés más susceptible de lo normal, pero desde luego no dejarás que nadie te diga eso. Es posible que la influencia planetaria te mantenga en un estado de seriedad o te haga preocuparte sobre ciertos temas que no son muy agradables para ti... guerras mundiales, masacres aquí y allá, hipocresía política. No, este no será un día agradable y sin preocupaciones para ti.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En círculos sociales e intelectuales, el hecho de cruzarse con alguien como tú puede ser una experiencia particularmente interesante y valiosa para los demás. Aquellos que ayer te criticaban por tu comportamiento pícaro, despreocupado y alegre, hoy te apreciarán, lo cual es en verdad sabio. ¿Qué sucedería si todos decidieran reírse de la vida y del mundo que les rodea? ¿Sería realmente tan malo?

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy probablemente te agrade lo que te rodea. La energía astral en juego tal vez te haga sentir ganas de dirigir tus relaciones hacia un bien mayor. Hoy todas las pequeñas preocupaciones diarias y las restricciones de la vida pueden pasar a un segundo plano. Es posible que este sea el momento de darte cuenta que la vida te necesita para poder perpetuarse. Puedes hacer de este mensaje lo que harás...

Virgo, así es tu lectura del tarot

La alineación astral de hoy te ayudará a salirte de ti por un rato para dirigirte hacia el mundo exterior. Los individuos que nacieron bajo tu signo por lo general se interesan en trabajar en sí mismos internamente y parecen estar analizando y revisando constantemente sus personalidades. La energía en juego te abre los ojos hacia el resto del mundo. Un mundo que también tiene que trabajar en sí mismo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es en un día como hoy que descubres tu maravillosa capacidad para vivir el momento. Es como si cada momento contuviera un esfuerzo y la recompensa por ese esfuerzo. Por lo tanto, no buscas ni el reconocimiento ni la gratitud de otras personas cuando ayudas a los demás en la vida. Esta es tu manera de entender lo que significa la sabiduría.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Quizás te sientas como una especie de nómada que finalmente busca un lugar donde asentarse. Pero para poder hacer esto, sientes que necesitas darle vida a la imagen que tienes de tu propia personalidad. Hoy es posible que conozcas gente que parece serle muy auténtica y verdadera a su propia personalidad. Esto tal vez te ayude a hacer menos compromisos y a tener más autenticidad hacia tu propia persona.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este es un gran día para que expreses tus opiniones. La configuración celestial te hará pensar en la intolerancia que se esconde detrás de todas las ideologías. Eres un librepensador, en gran parte gracias a la naturaleza de tu Signo Solar. Es posible que tengas muchas cosas sabias para decirle a la gente sobre el tema. Por este día te toca regalar un poco de tu sabiduría.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La combinación de influencias planetarias del día tal vez te haga utilizar tu fuego interior para un propósito diferente. Hoy se trata de construirte por dentro y esta actividad quizás te frene en un principio. Es posible que te sientas como si te estuvieras debilitando, ya que tus llamas se encienden e iluminan la oscuridad de tu mundo interior. Pero será tu corazón el que se sentirá mejor que todos. No tengas miedo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El clima particular de hoy tiene una influencia positiva para ti. En la relación con tu pareja quizás sientas como si estuvieran en comunión a un nivel muy espiritual, comprendiéndose completamente uno al otro, y esto te ayudará a estar menos a la defensiva. Quizás es tiempo de darte cuenta que no eres la única parte que construye la relación. Lo que sucede es que tu pareja usa distintos tipos de herramientas para la construcción.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tienes el suficiente respeto natural hacia los demás como para no hacerles el tipo de preguntas que quizás sean vergonzosas para ellos. Sin embargo, el ambiente de hoy tal vez te lleve a hablar acerca de ciertos temas que siempre habías considerado "tabú". ¡Quizás hasta te sorprenda el resultado de ciertas situaciones! Este es el día perfecto para revitalizar una de tus relaciones y al mismo tiempo profundizarla y afianzarla.

