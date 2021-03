Tarot gratis para hoy 24 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, la buena Estrella asociada al Juicio vela por tu vida afectiva. Te llena de alegría de vivir, de curiosidad y ternura para compartir con las personas que amas. Si estás enfadado/a con alguien, amigo, tendrás ganas de dar el primer paso para una reconciliación sincera y sin segundas intenciones. ¡Bravo!.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

La Rueda de la Fortuna y el Emperador te ayudan a superar los obstáculos que se te presentan en tu profesión. Ya sea por suerte o por voluntad, siempre encuentras la manera de superar la adversidad para avanzar y alcanzar tus objetivos del día. Ten confianza en ti, pues la combinación de estas dos láminas juega aquí un papel protector y de realización de tus ambiciones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con el Ahorcado, que hace de aguafiestas, este día está lejos de ser positivo en el aspecto sentimental, amigo. Plantado/a en tus posiciones, te cuesta admitir los comportamientos negativos de tu entorno o pareja. Todo esto provoca dificultades en la comunicación, que algunos salgan heridos. No tomes hoy ninguna decisión definitiva, aunque tengas muchas tentaciones, e intenta más bien tranquilizar la situación.

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Libra, así es tu lectura del tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?.

En el aspecto profesional, puede que un acontecimiento te obligue a empezar de nuevo o hacer una elección que no deseas. La alianza de la Estrella y el la Muerte indica una liberación, incluso si todavía no sabes que este cambio te aportará una serenidad que habías perdido. Apoya este cambio.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!.

En el trabajo, no te faltarán los medios para hacer valer tus ideas o iniciativas acerca de tu entorno socio-profesional. Tu energía y autoridad en escena, gracias al Emperador y la Emperatriz, te permiten afrontar con éxito un obstáculo que no habrías superado normalmente. Tu firmeza y diplomacia harán milagros, ¡bravo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Es un día excelente para cultivar el amor y la amistad, amigo. La Estrella y la Emperatriz te hacen perder conciencia de lo que es importante en tus relaciones afectivas. Estás atento(a), siempre a la escucha de las dificultades de tu pareja, y estas cualidades que hoy desarrollas son importantes armas de seducción. Las vibraciones son por tanto favorables a las reconciliaciones, pero también, a nuevos encuentros.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!.

En el trabajo, la tirada del Diablo y la Justicia indica que algo bueno se avecina y te ayudará a consolidarte profesionalmente. Como posees actualmente una gran energía, esto te confirma que debes trabajar mucho para conseguirlo. Bravo, tienes un gran futuro por delante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

