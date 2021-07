Tarot gratis para hoy 24 de julio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Te espera un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y de los Enamorados, te preguntas sobre tu vida sentimental y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a). Es por tanto un sentimiento de soledad y aislamiento el que predomina hoy. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

En el trabajo, puede que un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancarse.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no te falta intuición en el amor, amigo! Ábrete a los demás y sigue tu instinto cuando éste te dicte un comportamiento a adoptar. Pero no te fíes de falsos rostros, de ilusiones o de fantasmas que podrían llevarte por el mal camino si intentas iniciar una relación amorosa. Sé tu mismo/a y ten confianza.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportarte esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el trabajo, la asociación del Sol y el Loco te da unas ideas geniales. Todo está cambiando, hasta el punto de costarte ver las cosas claras y canalizar tu energía en una única dirección. Así, puede que se te escape la solución más simple. Otro riesgo: trabajar hasta tan tarde que pierdas el último metro que te lleva a casa.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes más necesidad que de costumbre de estar seguro/a en tu entorno afectivo. Por ello, bajo la influencia del Mago, aumentas los intentos de acercarte a la persona amada, a tus familiares, a tus amigos. Estás muy atento/a y muestras tu ingenio para ser agradable con las personas que te rodean. Tampoco te esfuerces tanto, te quieren de todas maneras, amigo, con o sin tantas muestras de afecto.

Profesionalmente, la alianza del Mago y el Sol aporta una claridad en tus nuevos proyectos que te asegura el éxito a corto plazo, pero ten cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Podrías iniciar un cambio de estatus, pues puede que hoy impresiones a tus superiores. ¡Empléate a fondo!

Virgo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy reina la incomprensión en el amor. Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En cuanto a tu vida profesional, los acontecimientos que tendrán lugar reforzarán tu sentimiento de desánimo. Por más que te esfuerzas al máximo por hacer evolucionar tu situación o avanzar tus proyectos, tus peticiones no obtienen la respuesta deseada. La pareja formada por el Juicio y el Ahorcado indica que a tu entorno le cuesta tener confianza en ti. ¡Insiste!

Libra, así es tu lectura del tarot

En cuanto a tu vida sentimental, vas a vivir hoy momentos de entusiasmo y exaltación, amigo. Protegido/a por la Rueda de la Fortuna y con el dinamismo de la Fuerza, no te faltarán ocasiones para concretar los nuevos encuentros o profundizar en los lazos que te unen a los que amas. Tu coraje y franqueza serán tomados en cuenta.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la caracterísitica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

Con respecto a tus metas profesionales, no das rodeos para alcanzar tus objetivos. Poco impresionado por el Juicio, el Diablo pone a tu disposición un verdadero arsenal militar para convencer a tus socios, por la fuerza si es necesario, de que te sigan en tus proyectos con tendencias megalomaníacas. Parece que funciona y las tropas están motivadas por tu entusiasmo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el trabajo, te interesa limitar tus ambiciones y no pisotear a tus compañeros. El Diablo que te representa no te invita a ser tolerante, pero si no sabes compartir con los demás y controlar tu autoritarismo, puede que te obliguen a abandonar un importante proyecto, como indica la tirada de la Muerte.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.

