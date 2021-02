Tarot gratis para hoy 24 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy puede que tengas tendencia a encerrarte en tu caparazón en cuanto se trate de hablar de pensamientos, amigo. La Luna y la Sacerdotisa te invitan a ocultar tus deseos y emociones en tu cabeza en vez de compartirlos con la persona amada. Te costará por tanto tener un día afectivo alegre y relajado. Sé menos desconfiado/a y todo irá mejor.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La conciliación y la armonía están a la orden del día hoy. Te sientes bien contigo mismo/a y, a juzgar por la alianza del Juicio y la Estrella, aceptas las nuevas experiencias con entusiasmo. A tus propias iniciativas les falta un poco de fantasía, amigo, pero no pones mala cara al aceptar los momentos de evasión y las actividades originales que te propone tu entorno.

Hoy tendrás muchas oportunidades en tu área profesional. La Rueda de la Fortuna y el Juicio te traen buenas noticias y hermosas oportunidades para mejorar tu vida cotidiana. No dudas en aprovechar tu suerte, dejándote guiar por tu intuición. Cuidado de todas maneras, no llenes los ojos antes que la tripa, el día sólo tiene 24 horas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estate atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.

Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del Loco, pero, sobre todo, de la Luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la tierra para explicarles.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!.

Por otra parte, tu carrera está en fase ascendente y puedes reivindicar un cambio de estatus o, por qué no, un puesto en el extranjero. El Mundo se pone a tu disposición y el Juicio te permite asumir más responsabilidad y disciplina. Escucha las nuevas proposiciones que te hagan, pues te permitirán realizarte en el plano personal.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes mucha capacidad de sacrificio, amigo. La alianza del Ahorcado y la Templanza muestra que sabes ser menos orgulloso o abandonar algunas de tus prerrogativas para mantener la armonía en una relación afectiva o amorosa. Si tu objetivo es conservar el amor de esa persona, harás lo que sea para satisfacerla. ¡Qué bello espíritu de abnegación!.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un día encantador lleno de imprevistos en el aspecto amoroso, amigo . El Juicio te trae muchas sorpresas y buenas noticias que apreciarás como se merecen. La Fuerza te ofrece la ocasión de aprovechar estas oportunidades, especialmente si vives solo/a.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta disposión para aprovechar las oportunidades amorosas, amigo. Bajo la influencia de la pareja Mago-Carro, irás por delante, siempre por delante, con fogosidad y entusiasmo, hacia tu felicidad.

En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten altas aspiraciones y llegarás lejos.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.



En el aspecto profesional, la alianza del Loco y el la Muerte parece indicar que terminas un contrato o un importante proyecto, sin saber, sin embargo lo que vendrá después. Esta fase de incertidumbre en el futuro te angustia y te cuesta imaginar cómo saldrás adelante. En lugar de deprimirte, ¡repón fuerzas descansando!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

En el trabajo, las cosas se mueven a tu alrededor pero no eres tú el origen del movimiento. Un poco retirado/a por la influencia del Ermitaño, dejas a los demás el placer de tomar la iniciativa. Simbolizado por el Carruaje, el contexto socio-profesional es dinámico y voluntario. Este entorno se activa para ayudarte a finalizar los proyectos en los que has participado. Deja que los otros tomen la delantera, a veces seguir es más cómodo que ser seguido/a.

