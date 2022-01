Tarot gratis para hoy 24 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 24 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego hoy podrías experimentar alguna comunicación virtual interesante. Quizás intercambies un fascinante e-mail con alguien. Podrás preguntarte si deberías conocer personalmente a esta persona. A veces no es fácil conocer a alguien a través de un simple chateo por Internet. O podrías conversar con alguien por teléfono, compartiendo historias interesantes. ¿Tendrás el valor de abrirte con respecto a tu persona?

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con la energía astral en juego hoy podría aflorar tu lado tímido y cordial. A pesar de las apariencias, eres de corazón tierno. Todos tus seres queridos lo saben, aun cuando hablas a los gritos. Hoy podrías dedicar tiempo de buena calidad a tu pareja o a tus hijos, si es que tienes. Experimentarás una sensación de gratitud y bendición. Es maravilloso tener gente en la vida que te quiere de verdad. Agradece con gestos de generosidad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tener una fuerte sensación de conexión con alguien. La alineación astral está agitando energías intuitivas fuertes. Podrías tener la sensación de haber encontrado tu alma gemela. Esta persona podría estar en la misma sintonía que tú, compartiendo las mismas visiones de la vida. Podrían compartir coincidencias divertidas, como levantar el teléfono para llamar un segundo antes de que la otra persona lo haga. Presta atención a estos vínculos psíquicos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir entusiasmo por comenzar algo nuevo. La alineación planetaria te está alentando a dejar atrás viejos esquemas y costumbres. Quizás estés planeando enfocar tus objetivos profesionales de modo diferente. Podrías estar listo para zambullirte y llevar las cosas en una nueva dirección. No temas ser avasallador y espontáneo. Es un gran momento para experimentar un poco.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás listo/a para abrir tus alas en una nueva dirección. La alineación planetaria te alienta a experimentar y expresar distintas partes de tu ser. Si la gente está acostumbrada a verte actuar de una forma, ¡anímate a sorprenderlos! Sé un poco más audaz si por lo general eres tímido. Se insinuante si por lo general eres reservado. Disfrutarás al sorprender a los demás con algunos de esos aspectos ocultos de tu personalidad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy debes hacer esfuerzos para pensar de una manera nueva y diferente. Con la alineación astral en juego, tendrás más suerte si te mantienes alerta. Quizás estés luchando con un problema en este momento, enfocándolo sólo desde un ángulo. Pero intenta dar un paso atrás de tu perspectiva actual. Una vez que tengas una visión fresca, podrás darte cuenta que la solución ha estado frente a tus narices.

Libra, así es tu lectura del tarot

Con la energía celestial en juego, estarás con humor de innovar y cambiar tus entornos inmediatos. Tal vez decidas reorganizar tu oficina, ordenando los archivos y muebles. O quizás decidas crear un nuevo equipo de trabajo (si manejas personal). Estarás listo para mejorar las cosas y presentar mejores sistemas. ¡Confía en tus instintos para mejorar las cosas!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy serás líder de algo. La energía de tus astros en juego te alienta a hacerte cargo en una situación en la que el mando te resulta natural. Quizás poseas una pericia comercial extra que a tus colegas les falta. Interviene y guía a los demás. Si te haces cargo, también podrías enseñar o hacer de mentor. Eres bueno para ayudar a los demás a aprender y crecer.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con la alineación celestial, tu mente podría desbordar de visiones creativas. Podrías tener representaciones mentales de imágenes. Quizás te inspiren para un dibujo o pintura que te gustaría hacer. O quizás traces el boceto del plano de una casa. Hasta podrías tener algunas ideas de cómo desarrollar páginas web creando vínculos, gráficos y texto. Presta atención a estas ideas. Podrían ser ideas excelentes.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Con la configuración celestial de hoy, desearás ser más sensible a los sentimientos ajenos. Tiendes a abocarte tanto a tus cosas que no prestas atención al estado de ánimo de los demás. Podría haber un familiar o compañero de trabajo que está atravesando un momento difícil. Si puedes transmitir un tono más alentador y positivo ¡te lo agradecerían! Esfuérzate por crear un ambiente de paz.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En este momento podrías sentir deseos de celebrar. La alineación planetaria indica que podrías haber tenido un cambio favorable sustancial. Quizás estés progresando mucho en el trabajo. Quizás estés recibiendo un aumento de sueldo o una promoción. O podrías estar viviendo conexiones maravillosas con tu pareja. Ambos podrían estar trabajando para mejorar las cosas, llevándose mejor que nunca. ¡Destapa una buena botella de vino y celébralo!

TE PUEDE INTERESAR: Los mejores restaurantes en Aguascalientes tienen para ti delicias culinarias regionales e internacionales, especiales para todos los paladares

Piscis, así es tu lectura del tarot

Con la energía astral en juego, hoy querrás seguir tu propio consejo. Alguien a tu alrededor podría desear aconsejarte, pero podría estar mal informado. No creas entonces todo lo que escuches. Al poder discernir, pronto podrías darte cuenta de que esta persona solamente está manifestando una opinión fuerte, no un hecho. No te dejes llevar por la insinuación o la exageración.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!