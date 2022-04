Tarot gratis para hoy 24 de abril del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 24 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Estarás de un humor efusivo. En vez de ver limitaciones, sólo verás posibilidades. Este es un buen momento para hacer un poco de reflexión creativa. Si hay un área de tu vida que ha estado causándote problemas, encontrarás un enfoque nuevo. Podrías aplicar ideales sicológicos o espirituales a la situación. Te convendría manejar los desafíos personales con más sabiduría. Concéntrate en permanecer con tranquilidad ante situaciones difíciles.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con la configuración astral de hoy, te vendría muy bien un cambio de escena. Si puedes tomarte el día libre, podrías disfrutar de un viaje fuera de la ciudad. O tal vez te diviertas juntándote con algunos amigos en un nuevo restaurante u otro sitio. En este momento necesitas estimulación. Las responsabilidades laborales o familiares pueden estar presionándote y necesitas tomarte un pequeño respiro. Arriba el ánimo y fuera la seriedad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás mucha energía. El aspecto astral en juego podría agregar un saltito a tu paso. Te encontrarás perspicaz para manejar cualquier desafío. Podrás hacer muchos contactos comerciales en tu interacción con colegas. O tal vez se te ocurra un nuevo plan comercial para promocionarte. Tal vez diseñes tu propia página web desde cero. Tendrás un fuerte entusiasmo, así que atrévete a emprender en una nueva dirección.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En este momento tu energía puede estar algo descontrolada. Está trabajando una configuración astral hiperactiva. Podría resultarte algo difícil concentrarte en tus tareas. Toma descansos frecuentes durante el día para despejarte. O sal a caminar a la hora de almuerzo para que tu cuerpo se sienta más asentado. No intentes hacer demasiadas cosas de una vez porque podrías sentir agobio. Quédate con un solo proyecto.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego, el día se te pasará volando. Sentirás que poder terminar todas las tareas que tienes será un desafío. Podrías saltarte el almuerzo, así podrás dedicarle tiempo extra a tus proyectos. O tal vez quedarte a trabajar después para poder terminar todo. El ritmo del día será muy acelerado y te dará vueltas la cabeza. Tómate pequeños descansos para aclarar tu mente. Podría resultarte de ayuda tomar una corta caminata o hacer algunos ejercicios en tu oficina.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Préstale atención a tus sueños con la configuración astral actual. Tu subconsciente estará estimulado, llenando tu mente de visiones. Quizás tengas una fantasía recurrente que en realidad sea una premonición del futuro. O tal vez tengas un sueño en el que aparece alguien, y luego en el día te encuentras con esa persona. Tu lado psíquico estará activado. Trata de llevar un registro de tus impresiones intuitivas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás mucha necesidad de contacto social. No te quedes a solas en casa. Desearás salir y jugar. La energía astral en juego despierta tu necesidad de aventura. Podrías visitar un restaurante nuevo, un bar o café. O podrías asistir a una conferencia de un disertante importante. Te divertirás al conectarte con otros miembros de la audiencia. Estarás en tu salsa manteniendo conversaciones inteligentes con extraños.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Estarás dando vueltas sobre algo, intentando decidirte. La energía astral llenará de ideas tu cabeza. Si has estado saliendo con varias personas, verás cualidades maravillosas en cada una de ellas. Te resultará difícil elegir una pareja. O quizás tengas muchas ideas sobre direcciones de tu carrera. Tal vez sueñes con un oficio diferente. Tómate más tiempo antes de realizar una elección definitiva.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Podrías necesitar organizarte mejor. La energía astral te está alentando a mejorar el funcionamiento de tu vida. Quizás debas confeccionar un nuevo esquema para tus actividades diarias. Tal vez debas levantarte un poco más temprano todas las mañanas para poder realizar las tareas o hacer ejercicios físicos. Asegúrate de que cada día contenga un equilibrio saludable de actividades personales y profesionales. Las cosas se han desbalanceado un poco para ti, pero encontrarás un mejor equilibrio.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En este momento tus pasiones se encuentran elevadas. Si has estado desarrollando un interés romántico en alguien, tus emociones por esta persona podrían salirse de control. Podrías seducirle con un poema de amor o invitarle a una velada espectacular en la ciudad. Si ya tienes pareja, querrás pasar momentos íntimos con ella. La energía astral en juego te alienta a ser audaz al expresar tu afecto.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Con la configuración astral actual, te sentirás invencible. Pero probablemente aún no seas a prueba de balas. No permitas que tu optimismo se salga de control. Si te involucras en el mercado de valores, no dejes que el entusiasmo ciego gobierne tus negocios. Y si tienes interés en comprar algo, asegúrate de que el precio sea razonable. Es grandioso tener una actitud positiva, pero necesitas permanecer con practicidad también.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tal vez decidas resumir un proyecto. Quizás estabas haciendo algunas renovaciones anteriormente y ahora podrías decidir continuar con este trabajo. O tal vez estuviste involucrado/a románticamente con alguien muy especial. Podrías aún tener fuertes sentimientos por esa persona, y podrías considerar reunirte con ella. El tema del día será recoger fragmentos del pasado.

