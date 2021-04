Tarot gratis para hoy 24 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!



En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!.

Todo va deprisa hoy en el amor, amigo. Tu sentido de la comunicación, influenciado por la asociación de la Emperatriz y el Juicio, te permite discutir sin complejo con mucha gente. De golpe, tu vivacidad y espontaneidad rivalizan. Te admiran y buscan tu compañía. Tu popularidad podría atraer a una persona muy seductora. ¡Vas a causar estragos!



En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

¡Hoy no te falta intuición en el amor, amigo! Ábrete a los demás y sigue tu instinto cuando éste te dicte un comportamiento a adoptar. Pero no te fíes de falsos rostros, de ilusiones o de fantasmas que podrían llevarte por el mal camino si intentas iniciar una relación amorosa. Sé tu mismo/a y ten confianza.



En tu área profesional, este día es ideal si tienes una profesión creativa. La Luna y el Sumo Sacerdote aumentan tu capacidad para soñar, imaginar e inventar. Si, por el contrario, ejerces una actividad más concreta y pragmática, desconfía de tu imaginación, que podría jugarte malas pasadas. Cuidado con las ilusiones y las falsedades. Sería fácil llegar a un punto muerto bajo esta influencia.

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.



Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.



Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tu tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.



En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buan posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

En el amor, hoy eres la incarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni futil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, el o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).



Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el Sumo Sacerdote y el Loco protege tu independencia, reforzando tus lazos afectivos. Consecuencia: volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización.



En el trabajo, tu entorno profesional recibe tus cambios de humor y tus pequeñas locuras con mucha benevolencia. Marcado por el Sumo Sacerdote, el ambiente de trabajo en bueno y agradable. Por otra parte, estás un poco despistado/a y alternas con alegría momentos serios y relajados. Cuidado de todas maneras con saltar demasiado de un tema a otro, podrías confundir a más de uno.

La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del Diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del Emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás.



En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te sevirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.



En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.



En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Jucio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/a y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!



En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

