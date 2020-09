Tarot gratis para hoy 23 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 23 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estáte atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.

Por otra parte, ¡menuda creatividad en el trabajo! Tienes una buena idea por minuto, pero el problema, revelado por la tirada de la Estrella y la Luna, es que te cuesta pasar de la teoría a la práctica. Te falta realismo y puede que te lo reprochen. Si encima tienes una profesión artística, harás maravillas.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco trite en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aislarte, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy la llama que surge de la unión del Diablo y la Muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. ¡Se acabaron las penas! ¡Viva el amor! Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría.

Con respecto a tus metas profesionales, no dar rodeos para alcanzar tus objetivos. Poco impresionado por el Juicio, el Diablo pone a tu disposición un verdadero arsenal militar para convencer a tus socios, por la fuerza si es necesario, de que te sigan en tus proyectos con tendencias megalomaníacas. Parece que funciona y las tropas están motivadas por tu entusiasmo.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraíso que se llama felicidad.

En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de trastornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podría empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy intenten abusar de ti, amigo. Bajo el impulso del Diablo, das el 100% de ti en tu relación afectiva, pero el Ahorcado está ahí para sugerir que puede que esa persona intente manipularte u obtener de ti algo que no estás dispuesto/a a ofrecerle. Desconfía de los charlatanes y los halagos.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Juicio y el Carruaje, las influencias buscan el efecto sorpresa en el terreno sentimental. Un nuevo encuentro, una cena sorpresa con tu pareja, una fiesta sorpresa. Te esperan situaciones inesperadas al final del día, amigo. Con esta perspectiva, estás de buen humor y muy entusiasta, para la alegría de tu entorno afectivo.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia del Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL DIABLO”

������ Conoce más acerca de esta carta del significado de esta carta del tarot. ������https://t.co/DzSkXTGd0P — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 22, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, que simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

Tienes preocupación en el trabajo y tendrás contratiempos a lo largo del día. Entre el Ermitaño que tiene tendencia a retrasarse y aislarse, y el Ahorcado que provoca retrasos y bloqueos en el contexto socio-profesional, no te facilitan la vida precisamente. Es un día para ponerlo entre paréntesis, donde probablemente tendrás la impresión de estar atado/a de pies y manos, sin ninguna posibilidad de progreso. ¡Ánimo!