Tarot gratis para hoy 23 de octubre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de octubre de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el Ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, se te apoyará y entendrá.

En tu vida activa, la reflexión vence a la acción. Tranquilizado/a por la presencia del Loco y el Emperador, no te lanzas a lo loco contra los obstáculos, sino que te tomas tu tiempo para estudiar la mejor manera de superarlos. Este control podría empujar a un cliente o superior a confiarte un proyecto o responsabilidad. Sigue con tal seguridad.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigo. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás unas veces en el séptimo cielo, otras, bajo tierra, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, darás muestras de gran circunspección que podría contrastar con el áurea de poder que desprende el Emperador. Puede que tu deseo de gustar y tus impulsos no consigan ocultar tu verdadera fragilidad y tus dudas. Aprovecha este día para reflexionar sobre ti mismo(a).

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te preocupan tus relaciones familiares. No consigues olvidar el sentimiento de abandono que destroza tu corazón, amigo. ¡No te deprimas! A veces hay que dejar ir a las personas amadas, o dejar que los niños vuelen con sus propias alas. Es el derecho del propio ciclo de la vida. Mira hacia delante en lugar de mirar el retrovisor.

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Libra, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

En el trabajo, la situación evoluciona rápido, pero sientes que no estás en el origen del movimiento. La Rueda de la Fortuna inicia cambios en el contexto laboral. El entorno es dinámico, todo el mundo se activa a tu alrededor. Pero el Ermitaño que te representa te aisla de esta dinámica. No te preocupes, encuentra contento en seguir adelante.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

Tu vida profesional puede verse truncada por tu exceso de modestia, la cuál obstaculiza tu progreso profesional. Bajo la influencia de la Templanza y de la Sacerdotisa, das muestras de adaptabilidad pero te falta ambición. Te falta una chispa para obtener el respeto y afirmar tus decisiones. Te dejas llevar de golpe por la corriente sin gran convicción.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres todo encanto, amigo! El poder de seducción de la Emperatriz, unido con el sentido de la diplomacia de la Templanza, hace de ti un ser deslumbrante y amable, lleno de atenciones y cumplidos hacia los demás. ¡Tu popularidad sube como la espuma! Vive y ama como tu sabes hacerlo. ¡La gente te adora!

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, la influencia del Mago te invita a la renovación y al cambios en tus amores, mientras que los Enamorados te inspiran duda e incertidumbre. Avanzas un paso, retrocedes dos. Los cambios, que puede que tu mismo/a hayas iniciado al principio del día, puede que te sitúen ante elecciones por la tarde, amigo.¡Cuántas dudas!

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

En el trabajo, la situación evoluciona rápido, pero sientes que no estás en el origen del movimiento. La Rueda de la Fortuna inicia cambios en el contexto laboral. El entorno es dinámico, todo el mundo se activa a tu alrededor. Pero el Ermitaño que te representa te aisla de esta dinámica. No te preocupes, encuentra contento en seguir adelante.

