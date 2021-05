Tarot gratis para hoy 23 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?'

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 23 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Alguien o algo ha desaparecido. Los chismes se podrían extender como la pólvora porque todo el mundo se imagina lo peor. Escuchar rumores probablemente no apele a tu sentido de la justicia; no obstante, también te preguntarás qué ha pasado. Tus compañeros probablemente experimentarán una mezcla de alivio y decepción cuando esta persona o cosa aparezca. ¡Misterio resuelto!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Alguien o algo ha desaparecido. Los chismes se podrían extender como la pólvora porque todo el mundo se imagina lo peor. Escuchar rumores probablemente no apele a tu sentido de la justicia; no obstante, también te preguntarás qué ha pasado. Tus compañeros probablemente experimentarán una mezcla de alivio y decepción cuando esta persona o cosa aparezca. ¡Misterio resuelto!

Géminis, así es tu lectura del tarot

El estudio de la psicología puede resultar especialmente atractivo hoy. Algunos nuevos descubrimientos de los que puedes haber oído hablar en los medios de comunicación podrían haber despertado tu interés y podrían impulsarte a ir a la biblioteca a buscar libros sobre el tema. Este es un buen momento para perseguir esto. Tu mente está en el lugar adecuado para entenderlo, y podría arrojar mucha luz sobre los que te rodean, ¡incluyéndote a ti!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Podrías oír el canto de sirena de las ciencias ocultas, como la alquimia, la frenología y la astrología. Te gusta pensar en ti como alguien pragmático y realista, pero hoy podrías encontrar los llamados campos de conocimiento poco realistas irresistibles. También tienes un don especial para ellos en estos momentos. Lee sobre el tema e inténtalo. Puede que te sorprenda lo que descubras.

Leo, así es tu lectura del tarot

Una actividad de grupo puede llevar a discusiones sobre famosos misterios sin resolver. Jack el Destripador, la Dalia Negra, la verdad acerca de O.J. Simpson y otros problemas intrigantes podrían captar el interés de todos los presentes, y dar lugar a algunos debates animados sobre soluciones posibles. Es posible que desees tomar notas mentales de las ideas que a todo el mundo se les ocurren. ¡Cada solución posible podría decir mucho acerca de la persona que la propone!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es posible que tengas planes para reunirte con amigos, y probablemente estés deseando que llegue ese momento. Sin embargo, los retrasos podrían suponer un obstáculo, aunque no es probable que dejes que te detengan. Tu concentración y perseverancia son más altas de lo normal, así que no es probable que vayas a renunciar a nada de lo que empieces hoy. Por lo tanto, este es un buen día para empezar o continuar con proyectos que signifiquen mucho para ti.

Libra, así es tu lectura del tarot

Sucesos espirituales podrían dar lugar a una experiencia de sanación muy poderosa. Reprimidos traumas pasados podrían salir a la superficie y ser procesados y liberados. Esto podría hacer que sientas bastante aturdimiento, ya que esta purga podría abrir una brecha en tu mente síquica. No te preocupes, con el tiempo se llenará de nuevos conocimientos y puntos de vista en lugar de basura psíquica. Por ahora, toma un paseo. Te despejará la cabeza y te ayudará a hacerle frente a todo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¿Te gustan las historias de detectives? Si es así, puedes encontrarlas útiles hoy ya que interpretas el papel de Sherlock Holmes. Un objeto que falta, problema intelectual o algún tipo de misterio podría hacer que tengas curiosidad por buscar la verdad. Esta es una buena manera de entrenar tu capacidad de observación, aunque la intuición probablemente jugará un papel importante en su éxito. Ve por ello, ¡y diviértete!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Un socio profesional o una pareja romántica puede hoy tener preocupación por algún asunto muy serio, y no es probable que lo comparta contigo. Pedir hablar de eso no va a funcionar, por lo que probablemente vas a terminar dependiendo de tu intuición. Esa persona está probablemente preocupada por la salud de un miembro de la familia, que puede necesitar cirugía. No te sientas mal. Querrá hablar cuando sea el momento adecuado. ¡Ten paciencia!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que necesites atender un papeleo bastante extenso y molesto. Probablemente requerirá de toda tu atención, por lo que si puedes, ocúpate de ello a primera hora de la mañana, cuando tengas la mente despejada. Podría ser un contrato, una póliza de seguro u otra cosa llena de jerga incoherente. No tengas miedo de preguntarle a alguien familiarizado con ello para que te explique ese lenguaje.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Un artículo fascinante que leas en el periódico podría inspirarte a tratar de crear una historia de misterio. Hoy tu mente se adapta perfectamente a la elaboración de giros de la trama y personajes interesantes pero complejos. Podrías contar la historia a los niños, o incluso podrías decidir convertirla en una novela. Anota tus ideas y revísalas de nuevo mañana. Si deseas continuar, entonces ¡adelante!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Un objeto importante perdido, tal vez un papel de algún tipo, podría requerir la atención de toda tu familia. Esto puede resultar frustrante al principio, porque sabrás que tiene que estar en algún lugar de la casa, ¡pero no lo puedes encontrar en ningún lugar! El artículo puede aparecer en cuanto dejes de buscarlo, ¡en un lugar en el que nunca hubieras imaginado! Sugerencia: Está probablemente escondido entre otros objetos.

