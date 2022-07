Tarot gratis para hoy 23 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 23 de julio de julio en cuestiones del amor, humor y profesión.

Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes una mirada un poco inquisidora, amigo. Inspirado/a por la Rueda de la Fortuna, tienes necesidad de comprender los mecanismos que ralentizan el curso de tu vida sentimental.

Preguntas a unos y a otros, investigas cada situación un poco ambigua. ¿Para llegar a dónde?, a la carta de los Enamorados, que perturba tu universo afectivo.

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes.

Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas.

Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta.

El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía.

Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti.

Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Lleno/a de esperanza e idealismo, vas por delante de los demás hoy, amigo. La Templanza, en asociación con el Carruaje, te promete un día muy agradable en el aspecto sentimental.

Serás apreciado/a por tu entusiasmo y alegría de vivir, querido/a por tu sentido para escuchar y tu voluntad para hacer avanzar las cosas en el buen sentido. Es un día ideal para acercarte a los que ocupan un lugar más grande en tu corazón.

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados!

Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante.

Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

En el trabajo, la Fuerza está en ti. ¡pero también el Diablo! Este último te ofrece el gusto del poder y la dominación. Poco preocupado/a por el amor propio de tus compañeros de trabajo, intentas brillar tu solo/a en la escena profesional y atribuirte todo el mérito de tu éxito.

Aprende a compartir o te buscarás enemigos en el trabajo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad.

¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento.

En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también.

La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se desarrolla agradablemente. Tus proyectos avanzan, tus méritos son reconocidos, tu sociabilidad te permite ganarte la simpatía de tu entorno.

La alianza de la Estrella y el Mundo abre tus horizontes y aumenta tus posibilidades de éxito en todos los aspectos. Si trabajas en un proyecto que tiene relación con el extranjero, vas a encontrar sólidos apoyos. ¡Ten altas aspiraciones!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sorpresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse.

Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofrece el sentido del contacto y de la escucha.

Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo.

Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica.

Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante.

Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos.

No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos.

Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, no sabes ya a qué santo rezarle par recuperar tu serenidad, amigo. Eres desconfiado(a), indeciso(a), y prefieres ser reservado/a en cuanto se trata de comprometerte en lo sentimental.

Desconfía de la alianza de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, no puedes establecer un ambiente de confianza en las relaciones afectivas con esta actitud reservada.

En el trabajo, no puedes apoyarte hoy en nada ni en nadie. El humor de tu entorno es incierto, nadie se atreve a tomar decisiones a tu alrededor.

Ante esta apatía general y esta incapacidad de tomar el toro por los cuernos, el Ermitaño te invita a desandar lo andado y hacer una pausa. No es el momento de tomar la iniciativa, es momento de soledad y reflexión.

