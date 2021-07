Tarot gratis para hoy 23 de julio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 23 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

El deseo de arreglar tu casa podría comenzar con una limpieza a fondo desde el desván hasta el sótano. Podrías realizar esa tarea de manera frenética y luego hacer algunas reparaciones o pasar a las cosas divertidas, como decorar con plantas o incluso algunos muebles nuevos. Puedes divertirte mucho con esto, sobre todo si tu pareja o amigos ayudan. ¡Trabaja duro y disfruta de tu día!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Una pareja amorosa podría contactar contigo sin previo aviso, tal vez para proponerte que se vean a solas esta noche. Tienes justo el estado de ánimo para esto, ya que te sientes especialmente sexy y no tienes miedo de mostrarlo. Una velada en casa o en un rincón oscuro de tu restaurante favorito puede ser la invitación para ello. ¡No te sorprendas si esa persona pide champán y se presenta con flores! ¡Diviértete!

Géminis, así es tu lectura del tarot

¿Has estado esperando oír de algunos fondos, tal vez para crear una obra de arte, escribir un libro o hacer una película documental? Si es así, ¡podrías tener mucho que celebrar hoy al recibir la noticia de que el dinero llegará de manera inminente! Sin embargo, no te sorprendas si hay un retraso. El proyecto todavía va a pasar, pero sólo un poco más tarde de lo que habías esperado. Todo lo que puedes hacer ahora es esperar.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Alguien en tu lugar de trabajo de repente podría sentir mucha atracción por ti y no hacer nada por ocultarlo. El cómo responderías, por supuesto, depende de ti, pero si no correspondes a los sentimientos de esa persona, no respondas positivamente simplemente porque te halague. Esto podría causar problemas para ti en el futuro, especialmente si esta persona está en una posición de autoridad. ¡Espera a la persona adecuada!

Leo, así es tu lectura del tarot

Este sería un buen día para pasarlo en casa. No es un buen día para viajar o comenzar proyectos de mayor alcance. ¡Esta podría ser justo la excusa que necesitabas para tomarte un día libre! No tienes que contestar el teléfono o cumplir con ninguna obligación. Basta con afrontar algunas tareas domésticas menores. Si incluso eso es demasiado, entonces acurrúcate en el sofá con un poco de té y un buen libro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Has estado albergando un deseo secreto por alguien que crees que piensa en ti sólo como una amistad? No te sorprendas si hoy te enteras de que no es así. ¡Este es un día en el que las pasiones ocultas pueden ser reveladas de repente y esa persona podría divulgar inesperadamente una atracción secreta hacia ti! El único inconveniente es que a veces, cuando las fantasías se hacen realidad, se puede producir una decepción. Toma nota de tu reacción antes de seguir adelante.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes ver a alguien del trabajo y de pronto sentir una atracción romántica inesperada. Esto puede pillarte con la guardia baja porque nunca antes habías pensado en esa persona de esa manera. Antes de tirarte de cabeza, date un tiempo para pensar. Te sientes especialmente sensual hoy, así que esta sensación podría haber desaparecido mañana. Mantén por ahora los pies en el suelo. Si la atracción permanece todavía dentro de unos días, ¡piensa en ello!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Una suma de dinero que podrías haber estado esperando que llegue desde muy lejos se puede retrasar. Esto puede ser frustrante para ti, pero no te preocupes. El dinero, en efecto, llegará. Así que a menos que tu situación sea urgente, simplemente siéntate y espera. Deberías comprobarlo con las personas que lo envían. Sin embargo, probablemente descubrirás que el asunto está fuera de tus manos. Ten paciencia y aguanta.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El sexo y el romance son una prioridad para ti hoy. Te ves especialmente bien y te sientes especialmente sensual y podrías atraer miradas de admiración de personas desconocidas. Es posible que desees disfrutar de algo de ropa nueva o quizás de una nueva colonia. Este es sin duda el día perfecto para pasar una velada íntima con una pareja amorosa. Si puedes, adelante. Sin embargo, puedes necesitar un día o dos para que tu agenda encaje. ¡Ten paciencia!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si no tienes pareja, esta noche podrías encontrarte anhelando a un amor del pasado y preguntándote qué está pasando con esa persona en estos momentos. Si actualmente tienes pareja, podrías estar experimentando una separación temporal de tu persona amada y podrías sentir la inclinación de pasar la noche en casa. Si decides hacer esto, entretente con tu libro o película favorita. Recuerda: mirar al teléfono no hace que suene.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¿Estás esperando a que tu amor te llame por teléfono al trabajo? Por mucho que quieras saber de esa persona, podrías haberte concentrado tanto en tu trabajo que podrías no oír ni a una banda de música. Mientras trabajas, asegúrate de tener un oído atento al mundo real y levanta la mirada o levántate a caminar de vez en cuando. De lo contrario, podrías sabotear lo que más deseas hoy.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu sensualidad hoy se templa con un toque místico de la clase de sentimiento romántico que se encuentra en los cuentos de hadas. Esto puede ser inusual para ti, ¡pero a tu actual pareja le va a encantar! Si no tienes pareja, es muy probable que llames mucho la atención y, posiblemente, conozcas a alguien nuevo y emocionante. Ten la precaución de esforzarte por ver a la persona real y no sólo una imagen romántica.

