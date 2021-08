Tarot gratis para hoy 23 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 23 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Este es un buen día para mantener un perfil bajo. Cualquier atención que recibas hoy será sospechosa. No te fíes de los motivos de cualquier persona que haga demasiadas preguntas, o que parezca demasiado interesada en todo lo que haces. Este no es un buen día para empezar nuevos proyectos o para seguir adelante con nuevas amistades. Piérdete en la búsqueda de tus propios intereses.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes tener un montón de planes para el futuro. Las ideas pueden llegarte muy deprisa y en mucha cantidad. Puede que te resulte difícil decidir cuáles son las más viables. Deberías estar sintiendo una inspiración y entusiasmo especiales. Este es un buen día para hacer planes y formular ideas para proyectos creativos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Una noche de sueño agitado y de extraños sueños podría hacer que sientas apatía y falta de motivación. Contrólate. Pueden surgirte oportunidades que querrás aprovechar. Vas a tener algunas nuevas e interesantes ideas. Sin embargo, tu nivel de energía puede sufrir altibajos. Come adecuadamente y mantén la concentración con el fin de aprovechar al máximo las energías planetarias.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Los cambios de humor y las pequeñas e irritantes distracciones podrían ponerte temporalmente en conflicto con un compañero. Puedes percibir insultos que en realidad no existen. La comunicación es tensa. Lo mejor es que salgas y hagas algo entretenido. De esa manera te liberarás de toda la energía negativa. Puedes ser esa encantadora persona cuando veas a tu pareja de nuevo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

La inspiración podría golpearte hoy como un rayo caído del cielo. Tu imaginación, innovación e ingenio son altos. Cualquier cosa que inventes o descubras atraerá una gran cantidad de atención positiva. Los nervios pueden estar un poco tensos, así que trata de mantener la calma y de dejar los nervios a un lado si encuentras algún obstáculo aquí y allá.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentir cómo tu mente le da vueltas a cierto asunto, sobre todo a medida que se acerca el final del día. Nada parece ir bien. Las cosas no están realmente tan mal como piensas. Lo más probable es que parte de tu inquietud tenga que ver con la anticipación de acontecimientos futuros. Pueden surgir tensiones difíciles cuando te irrites sin razón alguna. No hagas que la situación sea peor de lo que debería ser.

Libra, así es tu lectura del tarot

Estás en una buena posición para lograr un gran avance. Tu sensibilidad funciona a tu favor. Te da una idea de las cosas que otros no tienen. La buena noticia es que esto viene con una fuerza adicional que te ayuda a tener más facilidad al tomar decisiones y ser más racional en tus acciones. Esta maravillosa combinación te ayuda a alcanzar el éxito y la buena fortuna que te mereces.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

No te dejes llevar demasiado por el espíritu libre que puede llegar a dominar la mañana. Diviértete en este momento, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin en algún momento. Pueden pedirte que trabajes en una posición más seria. En lugar de tirar hacia adelante y de trabajar para conseguir hacer las cosas de la manera deseada, sé más sensible hacia los demás y ten más cuidado con tu enfoque.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir que estás llegando a tu clímax dramático emocional con respecto a un tema que te tomas como algo personal. Hay una gran fuerza agitando tus sentimientos, pero eso no significa que tengas que perder el control. Aunque esta emoción se acumula dentro de ti, hay una fuerza sólida y estable para ayudarte a mantener los pies en el suelo. Este salvavidas siempre está ahí cuando la necesitas, así que confía en él.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Ten cuidado con dejar que tu naturaleza errática y voluntariosa domine el escenario. Déjate ir con la corriente y sé más sensible hacia las personas que te rodean. Mantén los pies en el suelo, céntrate y sé consciente de tus emociones. Esto puede ser más fácil de decir que de hacer, pero este tipo de comportamiento es la clave para sacarle el máximo partido al día de hoy. Hay una oportunidad de hacer las cosas de una manera un poco diferente a cómo las has hecho hasta ahora.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que te pidan cuentas por algo de lo que no te pudiste ocupar de forma adecuada. Hoy hay una sensación maravillosamente expansiva que deberías aprovechar. No dejes que los detalles te atrapen demasiado. No dejes que lo que hiciste mal te abrume. Hay muchas cosas maravillosas que celebrar. ¿Por qué echarlas a perder por nimiedades?

TE PUEDE INTERESAR: San Francisco, El Cielo y Palancar, son las playas de Cozumel especiales para que tu familia y tus niños pasen horas de diversión ilimitada

Piscis, así es tu lectura del tarot

Algunos amigos involucrados en las artes y las ciencias pueden querer reunirse hoy, tal vez para una lluvia de ideas. Deberías poder sentir tus ganar de innovar. Tal vez tienes mucho que aportar. Las actividades de grupo deben resultar satisfactorias, particularmente aquellas que involucran actividades humanitarias. Este promete ser un día ocupado y estimulante. No trates de hacer demasiado porque te agotarás.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado