Tarot gratis para hoy 22 de septiembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 23 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Las cuestiones relacionadas con el amor y el romance están a tu favor. Hay una gran fuerza estimulándote a que pases a la acción. Préstale atención a esta útil energía. Siéntete libre de mostrarte abiertamente en el ámbito social. Hablar con amigos puede ser gratificante para ti ahora. Hoy todo tipo de conexiones serán positivas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puede surgir tensión en el departamento del romance. Quieres conseguir poner las cosas en marcha en una relación que es importante para ti, pero algo siempre parece interponerse al plan. En lugar de tratar de entrar de puntitas en la cuestión, adopta un enfoque directo. Si no lo intentas, será lo mismo que intentarlo y fracasar. ¡Adelante!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los asuntos de familia pueden obligarte a hacer más cosas de las que te gustaría fuera de tu propia casa, pero si eres inteligente, puedes hacerte cargo de esas tareas y mantener tu propio hogar cálido y cómodo al mismo tiempo. No preguntes cómo. Ya lo sabes. ¡Simplemente hazlo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Estás a punto de experimentar un tira y afloja por cortesía del Universo, quién ha decidido que es el momento de prestarle la misma atención a tu vida interior y exterior, es decir, a tus seres queridos y a tu carrera. No, no es una tarea fácil, especialmente para ti, pero eso no quiere decir que no te vaya a salir muy bien.

Leo, así es tu lectura del tarot

Probablemente sientes agotamiento después de la emoción de la semana pasada, así que puedes planearte tomar un descanso esta noche y hacer lo que puedas para olvidarte del trabajo. Sin embargo, una invitación interesante e inusual puede llegarte, y obligarte a cambiar de opinión. Si no puedes evitarlo pero necesitas paz y tranquilidad, invítalos a tu casa.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy trata de no querer profundizar demasiado en las palabras de otras personas. Es posible que hayas pasado horas destrozando cada comentario hecho a la ligera. Puedes construir un escenario salvaje en tu mente imaginándote lo que esa persona está pensando. En lugar de tratar de obtener una respuesta por tu cuenta, prueba realizar un acercamiento directo. Simplemente, pregunta.

Libra, así es tu lectura del tarot

Las tendencias prolongadas están llegando a un punto culminante e importante ahora. Este período dramático destaca por la cantidad de información que te llega. Trata de hacerle pequeños ajustes a tu dirección que incorporen esta nueva información. Te inconciencia de los vientos dominantes y tus relaciones irán mucho mejor.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tómate un descanso de lo que estás haciendo. Mira lo que está haciendo la gente que te rodea. Revisa tus planes en relación con los de los demás y observa si hay una manera de que puedan combinar fuerzas y matar dos pájaros de un sólo tiro. La cooperación en lugar de la competencia es la lección que hay que destacar hoy. Cuanto mejor aprendas esto hoy, mejor te irá en las cosas mañana.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Involúcrate con la energía de hoy para que no te quedes fuera del circuito. Tu contribución al grupo es importante. Debes fomentar relaciones positivas entre todas las partes. Piensa a lo grande. No puedes equivocarte si expandes tu mente hacia las mentes de los demás. Comprométete a saciar tu sed de conocimiento y libertad a través de la información.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes añadirle más herramientas a tu repertorio. Expresa tus preocupaciones y verás cómo se te presentan recursos útiles. Mantén abiertas las líneas de comunicación y deja que fluya la información. Cuando piensas por ti mismo y piensas a lo grande se produce una gran sensación de crecimiento. No te agobies con el lado emocional de las cosas. Preocúpate de los hechos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

El amor probablemente ocupará tu mente la mayor parte del día de hoy, así que dale a tu corazón toda tu atención. Estás teniendo problemas para comunicarte con un ser querido ahora, así que trata de ser paciente. Va de un lado a otro. Si tú vas a la izquierda, se mueve a la derecha. Siempre que se ven, chocan. Deja que la otra persona dé el primer paso.

