Tarot gratis para hoy 22 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 22 de septiembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy es día de confesiones en tu vida sentimental, amigo. La Muerte te obliga a poner sobre las mesa todos los reproches que no se suelen hacer, para terminar con ello de una vez por todas. Tienes la energía y la voluntad necesaria para abordar temas sensibles. Tu sinceridad y tu convicción te ayudarán a eliminar eficazmente todos esos motivos de conflicto para volver a empezar sobre bases más sanas.

En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La Muerte y el Ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces; tu debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el Mago como compañero, pero el Ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro/a e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tu no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo.

En cuanto a tu vida activa, lo que te motiva son tus ganas de cambio a lo largo de todo el día. Bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y el Mago, te decides a repasar tus métodos de trabajo, lo que te obliga a empezar de nuevo proyectos que podrían demostrar más tarde su eficacia. Inviertes en un futuro más acorde con tus ambiciones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzan los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverse un verdadero gurú del saber.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Ermitaño y el Mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromiso, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo. Sé más expresivo y menos discreto.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.

En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El Loco y la Sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverse un verdadero gurú del saber.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha agresividad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de la Torre, unos y otros se atacan y se hieren. Tu pareja está atormentada, tus amigos son agresivos, tus parientes desagradables. Con el Ermitaño que representa tu estado de ánimo, conviene que huyas de estos comportamientos. Sube a tu torre de marfil y observa, puede ser muy instructivo.

En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evitar temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.