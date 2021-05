Tarot gratis para hoy 22 de mayo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separas las cosas y haces uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.

En tu área profesional, tienes tendencia a dudar de ti mismo/a y del buen fundamento de tus iniciativas bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados. Por suerte, la Justicia te aporta su apoyo de energía y te permite encontrar soluciones favorables a tus problemas empresariales. ¿No te tranquiliza ver por fin firmado el contrato que tanto esperabas? Acepta que todo va mejor de lo previsto.

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas. Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En tu actividad, la renovación y la novedad no te asustan. Estás preparado/a para experimentar con métodos de trabajo inéditos, a probar material de alta tecnología, a contactar con clientela desconocida. La tirada del Juicio y la Estrella simboliza tu fe en el futuro, incluso si te piden explotar un terreno fuera de tu campo habitual de competencias.

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen. Aprovecha la dinámica feliz de la alianza del Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruajete lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu vida social ocupa el papel principal hoy bajo la influencia del Mundo y el Sol que te sumergen en un remolino de actividades y encuentros. Conjugas los verbos compartir y discutir en todos sus tiempos y modos, amigo. Puedes esperar cruzarte con personas tan interesantes como seductoras y evolucionar en un ambiente dinámico y alegre.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Leo, así es tu lectura del tarot.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La rueda gira hoy y eres arrastrado/a por el alegre movimiento de la Rueda de la Fortuna asociada con el Loco. Tu vida afectiva se enriquece con nuevos encuentros y amistades, lo que no te impide conservar tu independencia de espíritu y corazón. Libre como el viento, alegre como unas castañuelas. ¡eres el optimismo y el entusiasmo personificados, amigo!

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En el trabajo, los Enamorados crean una falta de confianza en lo que eres y en lo que crees poder hacer. La Sacerdotisa te ayuda a estructurar tus pensamientos, pero no consigues imponerte, pues hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Un consejo: da tiempo al tiempo y espera a mañana para ver más claro.

Libra, así es tu lectura del tarot.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy reina el caos en tu vida afectiva. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!

En el trabajo, sueñas con volar con tus propias alas, de mandar a paseo a cualquiera que intente darte una orden o arruinar un proyecto personal en el que crees profundamente. La alianza de la Muerte y del Loco muestra que has llegado al final. Es difícil trabajar en estas condiciones. ¡Modera tus pretensiones o pon pies en la tierra!

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un flechazo, amigo. La claridad resplandeciente del Sol asociado al Juicio atravesará vuestros dos corazones con una misma flecha. Vais a vivir fantásticos momentos, intensos, exaltantes, que te llevarán a las más altas cimas de la felicidad. Qué bueno es tener un corazón ligero. eres un ser solar y magnético en este día.

En tu área profesional, esta jornada se presenta bajo los mejores auspicios. El Sol y la Justicia trabajan juntos para darte una voluntad y una eficacia a prueba de bombas. No dudas en hacer valer tus ideas y decisiones. Quieres algo concreto, éxito, con el riesgo que conlleva de presionar a las personas de tu alrededor. Todo esto contribuye a que muestres lo mejor de ti mismo/a.

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

En tu vida activa, la reflexión vence a la acción. Tranquilizado/a por la presencia del Loco y el Emperador, no te lanzas a lo loco contra los obstáculos, sino que te tomas tu tiempo para estudiar la mejor manera de superarlos. Este control podría empujar a un cliente o superior a confiarte un proyecto o responsabilidad. Sigue con tal seguridad.

Piscis, así es tu lectura del tarot.

