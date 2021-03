Tarot gratis para hoy 22 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La depre te busca hoy, amigo. No te sientes bien contigo mismo(a), te sientes solo/a y no hay perspectivas de encuentros bajo la influencia del Ahorcado y el Loco. En lugar de encerrarte en ti mismo/a echando pestes contra la falta de afecto de tu entorno, muéstrales tu amor. Se recibe lo que se da, todo el mundo lo sabe.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El duo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la carta del tarot de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En el frente laboral, te hace falta tenacidad. Trastornado/a por el terrible dúo del Loco y los Enamorados, dejas que se instale la duda en ti y que disminuya tu margen de maniobra. Apareciendo dudoso/a y versátil frente a tus clientes, colegas o superiores, te arriesgas a comprometer tus oportunidades y retrasar la realización de tus ambiciones. ¡Enfréntate a los retos!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede uno confundir de camino.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no te libras de un flechazo, así que estate preparado/a, amigo. La alianza del Juicio y el Sol en una tirada afectiva indica una (buena) sorpresa o un encuentro excitante que te permitirá renacer interiormente. Si te mueres por creer en el amor, los acontecimientos de hoy podrían modificar positivamante tu juicio.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incertidumbre a tu alrededor, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, el contexto afectivo es más bien inestable. Te parece que tus amigos, tu pareja o tus padres dudan mucho cuando se trata de expresar sentimientos. Frente a ese comportamiento, prefieres huir bajo la influencia del Ermitaño, y sin duda tienes razón. De nada sirve intentar obtener hoy pruebas de amor, no es el día.

En el trabajo, tu energía y determinación se encuentran disminuidas por las dudas de tus compañeros de trabajo. Los Enamorados que los representan no les anima a dejarse llevar. Dudas, juicios, frenos psicológicos y demás, constituyen el estado de ánimo del mundo profesional que te rodea. Necesitarás toda la tenacidad de la Fuerza para mantener cierto ritmo.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarte, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justica. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te caracterizas por la arrogancia en el amor, amigo. La Rueda de la Fortuna, asociada con el Emperador, te trae sorpresas, te ofrece encuentros en bandeja de planta, y tu no desaprovechas la ocasión. Eres dinámico(a), voluntarioso(a), eficaz en tus relaciones y tu seducción. Todo esto te trae el éxito y puede estabilizar tu situación afectiva si no dejas que se te escape esta oportunidad.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

En el trabajo, tienes tendencia a permanecer inactivo/a frente a las dificultades y dudas cuando tienes que tomar decisiones. Provocando una pequeña depre pasajera, la Luna y los Enamorados trabajan juntos para perturbar tu juicio y tu capacidad de reacción frente a los acontecimientos que se presentan. Te falta seguridad y dudas de tu eficacia. Resultado: no te sientes ni seguro/a ni eficaz hoy.

Acuario, así es tu carta del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

Profesionalmente, pasas por una fase de desánimo. Cuanto más luchas por algo, más tienes la sensación de que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta y que tendrás que trabajar mucho para conseguir una gratificación, o al menos una sonrisa por parte de tus superiores o asociados. No dejes que el Ahorcado tiña los positivos efectos del Sol.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarte en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les muestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo éste el caso, te costará convencerles.

