Tarot gratis para hoy 22 de junio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 22 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión.

Aries, así es tu lectura del tarot

Recuerda que tienes que divertirte y que la felicidad es tu verdadero destino. Ten esto en mente hoy, cuando las fuerzas tiendan a separarte de la diversión que has estado teniendo. Probablemente haya un tono aleccionador hoy que tenazmente intentará aguarte la fiesta. Reconoce la necesidad de estructura y estabilidad, pero no dejes que te deprima.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La tensión puede llegar a un nivel más alto si no cuidas la forma con la que utilizas las palabras. Lo complicado es que las fuerzas van a tratar de empujarte y tirar de ti en diferentes direcciones. Puedes alentar un enfoque hacia lo colectivo mientras que otras personas se preocupan sólo de sí mismos. Otra fuerza exige remedios anticuados y estructuras tradicionales que ya no funcionan para ti. ¡Traza tu propio camino!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Analiza lo que está sucediendo a tu alrededor hoy. Haz un poco de procesamiento interno antes de llegar a una conclusión sobre la mejor manera de proceder. Es posible que fuerzas poderosas estén tratando de ganarte para su causa. No te encasilles en una determinada forma de hacer las cosas. Ten en cuenta que la mejor ruta es a menudo una combinación de varios caminos diferentes.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Este va a ser un buen día para ir al médico, pero no porque te sientas mal. El ambiente es ideal para realizarse un chequeo. Has estado utilizando mucha energía recientemente, y estaría bien que cuides de tu cuerpo un poco más en estos momentos. No tengas pereza en cuanto a esto. Levántate, come un buen desayuno, da una caminata a paso ligero y enfréntate al día con fuerza renovada.

Leo, así es tu lectura del tarot

Este debería ser un día tranquilo para ti. Asegúrate de sacarle el máximo provecho, porque es la calma antes de la tormenta. Este podría ser un día de debate e intercambio con amigos o colegas de trabajo. Es ideal para reforzar algunas de tus relaciones profesionales. Algunas personas de repente pueden parecer más razonables de lo que imaginabas que fueran, ¡así que escucha!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu corazón palpita con rapidez y tienes la tentación de escapar a un mundo de fantasía romántica en el que juegas el papel protagonista. La mala noticia es que algo podría estar tratando de retenerte. Podría ser que la responsabilidad esté apareciendo y te recuerde el trabajo que tienes que hacer aquí, en el mundo real, antes de que puedas ir a tu mundo de cuento de hadas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es posible que sientas un poco de presión hoy al tratar de averiguar la mejor manera de llegar a donde necesitas estar. Por un lado, un enfoque te anima a dejarte llevar, a tener coraje y a ir con convicción hacia las cosas que significan mucho para ti. Por otro lado, el sentido del deber te detiene. Toma lo mejor de ambos mundos. Ten tu propio plan de ataque.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu lado romántico está fuertemente cargado hoy. Cuanto más sintonices con este lado de tu naturaleza, más feliz serás. Una cosa a tener en cuenta, sin embargo, es que mantengas por lo menos un pie en el suelo en todo momento. Asegúrate de tener una plataforma estable de honestidad y sentido práctico desde la cual trabajar. Sin ella, te será muy difícil derribar muros y colocar ventanas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Atiende tus tareas hoy. Hay un pronunciado sentido del paso del tiempo y la sensación de que los días se están deslizando rápidamente. Asegúrate de colocar al amor y al romance en alguna parte de la ecuación. Puedes experimentar un poco de resistencia en este tema en un primer momento, pero eso indica que esta es un área que necesitas explorar y en la cuál finalmente sentir más comodidad.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podrías sentir confusión con respecto a los dos lados de tu personalidad. Aunque puede ser que ninguno de las dos realmente te esté llevando hacia un dirección en específico. Date cuenta de los ajustes que tienes que hacer para que encajes en el esquema de las cosas y cumplas con tus responsabilidades. Un ser querido cercano puede distraerte de manera sutil. Trata de no apartarte de tu propósito demasiado si puedes evitarlo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que encuentres mucha tensión en todas las personas y todas las cosas que te encuentres hoy. Algunas personas sentirán una fuerte necesidad de estabilidad y disciplina. Otras pueden estar reclamando diversión y frivolidad sin preocupaciones. Podría suceder que te atrapasen en el medio. Lo peor es que ninguna de las partes, incluida la tuya, va a querer comprometerse. Trata de no tomarte las cosas demasiado en serio.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que encuentres mucha tensión en todas las personas y todas las cosas que te encuentres hoy. Algunas personas sentirán una fuerte necesidad de estabilidad y disciplina. Otras pueden estar reclamando diversión y frivolidad sin preocupaciones. Podría suceder que te atrapasen en el medio. Lo peor es que ninguna de las partes, incluida la tuya, va a querer comprometerse. Trata de no tomarte las cosas demasiado en serio.

