Tarot gratis para hoy 22 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

En tu entorno profesional, algún agitador hace que se presienta una revuelta y, sin embargo, tú guardas la calma. ¡Serías un malísimo militante! La tirada de la Torre y de la Templanza indica que el mundo puede derrumbarse a tu alrededor, pero tu siempre sabrás adaptarte al cambio y reconstruir sobre las ruinas. ¡Eres un ejemplo a seguir!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Géminis, as�� es tu lectura del tarot

Es momento de rencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha agresividad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de la Torre, unos y otros se atacan y se hieren. Tu pareja está atormentada, tus amigos son agresivos, tus parientes desagradables. Con el Ermitaño que representa tu estado de ánimo, conviene que huyas de estos comportamientos. Sube a tu torre de marfil y observa, puede ser muy instructivo.

Por otra parte, no hay más que contrariedades en el trabajo. Los elementos se unen contra ti para hacerte perder la sangre fría. La alianza de la Estrella y la Torre reflejan cierta agresividad mal contenida. Si no controlas tu estado emocional, te arriesgas a que te tomen por una persona versátil, incapaz de enfrentarse serenamente a los problemas. Cuidado que hay peligro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Libra, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

Profesionalmente, tu imaginación desencadenada por la Luna encuentra ingeniosa aplicación en tus actividades. La Rueda de la Fortuna te introduce en un remolino de suerte y oportunidades. Es una jornada positiva que podría ver florecer proyectos tan creativos conceptualmente como prometedores comercialmente hablando. ¡Métete de fondo al trabajo, habrá recompensa!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Se te presenta una jornada excelente en el aspecto sentimental, amigo! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Emperador, estás resplandeciente. Las vibraciones del día permiten a los solteros tener agradables encuentros, y a los que ya tienen pareja, conocer las delicias del amor compartido. En resumen, todo va viento en popa.

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy hay gran felicidad en tu pareja, amigo. Si estás solo/a en este momento, las cosas son un poco más complicadas. La Luna y la Emperatriz introducen turbadores sentimientos en tus relaciones afectivas. Tienes tendencia a andarte con rodeos y no decir todo lo que tienes en el corazón. Esto va seguido de cierta frustración que debes controlar si no quieres caer en la melancolía.

En tu área profesional, este día es ideal si tienes una profesión creativa. La Luna y el Sumo Sacerdote aumentan tu capacidad para soñar, imaginar e inventar. Si, por el contrario, ejerces una actividad más concreta y pragmática, desconfía de tu imaginación, que podría jugarte malas pasadas. Cuidado con las ilusiones y las falsedades. Sería fácil llegar a un punto muerto bajo esta influencia.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Acuario, así es tu carta del tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar fuera el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro.

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

