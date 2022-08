Tarot gratis para hoy 22 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy lunes 22 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La posición de los planetas hoy aclarará cualquier situación de equipo de la que formes parte. Esto podría afectar a equipos de tu vida privada o profesional. Este es el momento de actuar. Haz uso de los beneficios extraídos de tus reflexiones de los últimos días. No tengas miedo de modificar lo que ya está en su lugar. Si dudas, sólo conseguirás tener más ansia.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu paseo por el Universo de posibilidades que amas también ha llegado a su fin. Es hora de que vuelvas a la tierra y te unas al resto de nosotros. Tienes más esperanzas que la mayoría de las personas. ¡Entiende que necesitas de tu imaginación y coraje para el futuro! Hoy, puede que tengas que tomar una decisión profesional importante.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El pequeño luchador que eres hace que sea muy difícil para ti unirte a nosotros en el gran río comunal que todos estamos tratando de navegar. Prefieres viajar a solas, bajando por tu propia corriente privada como mejor te parezca. Sin embargo, estos son días oportunos para tratar de unirte a los demás. Pueden ocurrir algunos eventos que te recuerden los beneficios que aporta una comunidad.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Mantén disciplina en todas las áreas de tu vida. Preocúpate por comer comidas saludables y equilibradas. Asegúrate de dormir lo suficiente. A pesar de que te quejas de no tener tiempo, sal y haz ejercicio. No esperes una emergencia para ponerte en marcha. Tú y sólo tú controlas cómo te sientes. Tu estado de salud es esencial para tu bienestar, ¡por no hablar de tu vida!

Leo, así es tu lectura del tarot

Aunque el pronóstico es tormentoso, el día que te espera te puede dar la oportunidad de liberarte de tu familia, literalmente o en sentido figurado. Ten cuidado incluso si el curso te parece claro. Podrías estar en peligro de que una persona poderosa te domine. Las resoluciones que tomes hoy podrían tener un impacto importante en tu futuro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentirte un poco más vulnerable de lo normal. Tal vez sientes que las decisiones que no puedes postergar por más tiempo te acorralan. O bien, podrías sentir que todas tus actividades te agobian. ¡Si simplemente tu gente pudiese ser un poco más independientes! El día que tienes por delante te ayudará a hacer algún progreso decisivo. ¡No está permitido mirar hacia atrás! Vivir en el pasado no te ayudará en lo absoluto.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Puedes esperar que hoy sea un día tenso, ya que las personas cercanas a ti probablemente te resulten especialmente irritables. Adultos y niños por igual pueden enojarse sin motivo alguno, y criticarte por habérsete pasado por alto algún detalle. Afortunadamente, tu toma de conciencia te ayuda a darte cuenta de que no tienes la obligación de hacerle ningún favor a nadie. Bajo esta luz, eres capaz de expresar tu descontento con una figura de autoridad tranquilamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Ha llegado el momento de afirmar tu individualidad y opciones vitales. La energía planetaria te hará trabajar duro para volver a pensar en la cantidad de obligaciones que tienes que llevar a cabo. Admítelo, han sido una carga pesada. Puedes existir cómodamente sin ellas, y puedes lograr todo lo que haces con mucha más eficacia y entusiasmo si aligeras tu carga. Por supuesto, ¡libérate!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¿Por qué no ir directamente a la raíz del problema? Esta podría ser la pregunta que te has estado haciendo acerca de un compromiso con una causa que es importante para ti. Incluso si tu vida parece demasiado alejada para apoyar esta causa, este podría ser el momento de dar el salto. En cualquier caso, este tipo de actos de fe tienden a ocurrir durante el día con este tipo de energía planetaria.

Acuario, así es tu lectura del tarot

No dejes que el miedo o la ira saquen lo mejor de ti hoy. Te van a empujar hasta el límite e incluso puede que tengas la obligación de tomar algunas decisiones importantes con respecto a la dirección de tu vida profesional. Tal vez has estado sintiendo que es un poco pronto para tomar medidas, pero, francamente, no tienes ninguna otra opción. Lo sepas o no, ¡ya te has preparado!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus ideas acerca de la vida están sufriendo algunos cambios radicales. Nada de lo que has dado siempre por sentado vale ya. En lugar de lamentar los cambios, crece con ellos. ¡Así que no arrastres los pies! Ponte de pie y sigue adelante. Este no es momento para unas vacaciones. Tienes cierta reconstrucción que hacer.

