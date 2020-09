Tarot gratis para hoy 21 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 21 de septiembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy conjugas el verbo amar en todos los tiempos, amigo. Estimulado/a por el Mundo y la Emperatriz, sólo te apetece una cosa: rodearte de la mayor gente posible y seducir sin freno. Incluso si sabes que esta euforia durará poco, te sientes preparado/a para cruzar miradas con un/a desconocido/a y dejarte llevar por la pasión.

En tu vida profesional, atraviesas una jornada de celebración que deja la puerta abierta a todo tipo de gratificaciones. El Sol y el Mundo te ofrecen la gloria en bandeja de plata, lo que representa a la vez éxito y honor para ti. Aprovecha esta racha de suerte para iniciar un proyecto ambicioso o ganarte compañeros de trabajo que se han mostrado escéptico últimamente.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la Luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la Sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarse. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socavar parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropean. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirán en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Te quieren, amigo, te quieren mucho. Puede que no te des cuenta bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados, que tiene tendencia a hacerte dudar de todo, pero cuentas a tu alrededor con sólidos apoyos. El Sumo Sacerdote representa a este/a amigo(a), este familiar, o la pareja que te prestará su atención en caso de necesidad. No estás solo(a), así que ¿por qué tantas dudas?

En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El Mago te abre hoy las puertas de un nuevo Mundo, amigo. Gracias a tu apertura de espíritu y a tu fabulosa sociabilidad, buscas nuevos encuentros, tanto amistosos como sentimentales. Habrá nuevas amistades que enriquecerán tu vida afectiva y quizá te plantees hacer un viaje al extranjero para visitar a una persona importante para ti.

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede confundir de camino.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzan los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en problemas. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA MUERTE”

������ Conoce más acerca del significado de esta carta del tarot. ������https://t.co/sD1hCrQgek — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 20, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy has de saber estar disponible para la persona que te abrirá su corazón, amigo. El Juicio asociado con el Emperador, te promete algunas sorpresas en el amor. Ese príncipe azul que antes ni te miraba, te abrirá sus brazos, mientras que la Bella Durmiente despertará de su sueño para prometer felicidad. Tu vida cotidiana se sitúa bajo el signo de lo inesperado, no le cierres la puerta.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorecer la concretizaron de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.