Tarot gratis para hoy 21 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 21 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El Loco y la Sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

¡Menudo dinamismo en el amor, amigo! Mientras el Diablo pedalea furiosamente, la Rueda de la Fortuna gira a tu favor. Tus armas de seducción están presentes, actúan tu encanto y tu magnetismo. Sin embargo, no te muestres muy posesivo/a con tu pareja ni demasiado ansioso/a por obtener los favores de una nueva conquista. No es difícil que se embale esta máquina de seducción.

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados asociados con el Sol te sitúan hoy ante una elección afectiva. Ya se trate de elegir entre dos amigos o dos amores, te cuesta mucho decidirte, amigo. Como factor de poderosas dudas interiores, esta tirada pone la felicidad al alcance de tu mano siempre que no dejes que te paralice la incertidumbre. No dejes que otros decidan por ti.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, la Rueda de la Fortuna y de la Muerte te prometen excitantes encuentros que te harán olvidar tus pequeñas desgracias, amigo. Tu vida afectiva parte de cero y a buen paso. Ponte tus mejores galas y sal esta noche. Vas a eclipsar a todo el mundo con tu faceta seria y a la vez fantasiosa.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede que tengas tendencia a encerrarte en tu caparazón en cuanto se trate de hablar de pensamientos, amigo. La Luna y la Sacerdotisa te invitan a ocultar tus deseos y emociones en tu cabeza en vez de compartirlos con la persona amada. Te costará por tanto tener un día afectivo alegre y relajado. Sé menos desconfiado/a y todo irá mejor.

Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la Luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

En tu área profesional, se favorecen los cambios de ambiente y/o los desplazamientos. La Rueda de la Fortuna aporta un soplo de aire nuevo en tus tareas cotidianas, tu libertad de acción e independencia son más amplias y la confianza en ti mismo/a es total. Es hora de organizar más citas para conseguir más clientes o socios para seguir adelante, haciendo que las cosas avancen.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tu preferirás permanecer en silencio y escuhar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En el trabajo, un cielo plomizo se posa sobre ti a pesar de la buena voluntad de tu entorno profesional. Bajo la influencia de la Emperatriz, a tus compañeros de trabajo no les falta entusiasmo ni alegría para hacer evolucionar las cosas. Pero parece que tú no quieres formar parte de ello. Abandonas sin haber empezado siquiera. Espera a ver si mañana las nubes se han disipado.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, tarot.

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romática de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caida.

