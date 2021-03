Tarot gratis para hoy 21 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La carta del tarot de la Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del Loco, pero, sobre todo, de la Luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la tierra para explicarles.

Hoy debes darle mucha importancia a la calidad del diálogo que mantengas con las personas que te rodean, amigo . Con la Luna como compañía en este aspecto afectivo, puede que las relaciones sean más complicadas que de costumbre y las verdades más difíciles de decir. Estate atento/a, abre bien los ojos e intenta leer entre líneas. Puede que encuentres mensajes ocultos.

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Hoy eres la generosidad personificada, y tu benevolencia crea un ambiente de solidaridad y confianza en tu vida afectiva. La alianza del Papa y la Luna indica que tu presencia es tranquilizadora. Tus amigos, parientes e hijos no dudan en confiarte sus secretos o problemas, amigo, pues sienten en ti sensibilidad y comprensión.

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.

Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la Muerte y la Luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreir hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia.

En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La Muerte y el Ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces; tu debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar.

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden a tu situación. El Ermitaño, en asociación con el Emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa.

Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo. Eres el/la amigo/a en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el/la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del Emperador y la Templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades.

En el trabajo, estás decidido/a a crear bases sólidas para tus proyectos profesionales o asociativos. La Sacerdotisa te llena de paciencia, mientras que el Emperador te otorga rigor. Tienes las ideas claras y una voluntad de hierro para dejarlo todo preparado para el futuro. Es un día ideal para establecer estrategias de desarrollo o reorientación en la carrera.

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaladas. El Ermitaño te aisla y deja a tu entorno profesional, marcado por la Justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte: todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tu no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras.

Hoy tienes que arriesgar, amigo. Adelántate, toma la palabra, ve por delante de los demás. La alianza de la Sacerdotisa y el Mundo te invita a dar prioridad a la acción frente la reflexión, a la comunicación frente el retraimiento. La palabra clave del día ha de ser la comunicación, tanto en tu vida amorosa como en la social. ¡Muestra de qué madera está hecho(a)!

En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro, no es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después.

Los Enamorados asociados con el Sol te sitúan hoy ante una elección afectiva. Ya se trate de elegir entre dos amigos o dos amores, te cuesta mucho decidirte, amigo. Como factor de poderosas dudas interiores, esta tirada pone la felicidad al alcance de tu mano siempre que no dejes que te paralice la incertidumbre. No dejes que otros decidan por ti.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

