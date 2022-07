Tarot gratis para hoy 21 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 21 de julio de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Eres una persona apasionada por naturaleza, pero la fuerza de tus deseos puede sorprenderte hoy. Tu persona se siente especialmente romántica hoy y aún más sexi de lo habitual. Querrás pasar tiempo a solas con tu amante. No te sorprendas si atraes las miradas de los demás, incluso extraños. La comunicación a todos los niveles debe ser clara y directa. ¡Disfruta de una gran noche!

Tauro, así es tu lectura del tarot

La comunicación con familiares y otras personas debe ser clara, honesta y amorosa. Aunque tus pasiones físicas pueden estar surgiendo bajo la superficie hoy, están todavía muy presentes. Es probable que te sientas particularmente sexi, y puede ser que desees leer novelas subidas de tono o ir a ver una película de amor. Esta es la noche para estar a solas con esa persona especial. Asegúrate de verte de lo mejor y sobre todo….¡diviértete!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Una llamada telefónica de tu amor podría poner en evidencia tu lado apasionado y romántico hoy. Probablemente tienes mucho que hacer, por lo que no podrás encontrarte con esa persona hasta tarde. Todo parece indicar que el encuentro hará que valga la pena la espera. Debes tener especial sintonía con tu pareja en estos momentos. Puedes saber instintivamente lo que necesita de ti ahora. Compra ropa sexi, ¡y diviértete!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Como alguien acostumbrado a operar a través de su intelecto, puede que te sorprenda la oleada de pasión romántica que se te presenta en este momento. Para hoy, al menos, tus valores pueden cambiar de intelectuales a físicos. Probablemente deseas planear una noche romántica con alguien especial. Puede ser que incluso quieras salir y gastar algo de dinero en ropa. ¡Disfruta de tu día!

Leo, así es tu lectura del tarot

Recuerda que a pesar de que hay tensión y caos por todas partes, no tiene por qué afectarte. Tu lema debe ser que "estás en él, pero no eres de él". La base de la mayoría de las disputas se reduce a la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Trata de no dejar que sus batallas sean las tuyas. Aprende de ellos estando lo suficientemente cerca como para observar y entender, pero lo suficientemente lejos para que mantengas tus manos limpias.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Incluso si no tienes pareja romántica, es muy probable que sientas ansias y pasión hoy para programar una velada íntima con alguien que ha llamado tu atención. No puedes galopar hacia el atardecer de inmediato, y lo mismo sucede con esta y todas las relaciones. Sé paciente y no abrumes a esta persona con demasiada pasión demasiado pronto. Espera y observa cómo van las cosas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Aunque por naturaleza tienes los pies en el suelo y disfrutas de la pasión física, esto puede parecer aún más pronunciado hoy. Las novelas y películas atrevidas podrían ser especialmente atractivas. Es posible que desees planear una noche romántica con un amante. Si no tienes, ¡que no te sorprendas si una vieja amistad de repente te ve muy sexi! Este es un gran día para comprar ropa. Es probable que elijas los artículos más favorecedores.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Es probable que hoy tu mente no esté muy lúcida. Esto podría causar una serie de problemas. Es posible que sientas especial romanticismo. Estás pensando en la noche en la que puedas estar a solas con tu pareja o por lo menos disfrutar de novelas atrevidas o películas sensuales. A la hora del almuerzo, compra algo de ropa que creas que es especialmente favorecedora ¡y luego disfruta de la noche!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Un sentido renovado de vigor físico podría hacer que te lances con determinación a cualquier proyecto que tengas que hacer hoy. Sin embargo, tu mente no estará realmente en ello, ya que podrías estar sintiendo una pasión especial en estos momentos. Tus propios intereses intelectuales y filosóficos podrían ocupar un lugar preferente en tu mente, ¡a la altura del sexo y el romance! Ese vigor físico podría resultar ser muy agradable esta noche. ¡Que disfrutes!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás en un estado de ánimo romántico. Es más probable que notes a las personas atractivas que pasan por la calle, ¡y que atraigas miradas de admiración! Las novelas y películas atrevidas puede parecer más atractivas que de costumbre, y es posible que veas algunos escaparates de productos sensuales. Esta es definitivamente una noche para estar con esa persona especial en tu vida. Haz que un profesional se ocupe de tu cabello para asegurarte de que tiene su mejor aspecto.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Una velada en casa con tu amor puede parecer muy atractiva hoy. El sexo y el romance están muy presentes en tu mente, y es posible que te sorprenda la forma en la que te sientes. Podrías decidir elegir una novela romántica o ver una película sexy. Puedes aprender a comunicarte mejor con tu pareja actual, tanto verbal como físicamente. Asegúrate de aludir a tu mejor aspecto, ¡y adelante!

Piscis, así es tu lectura del tarot

La comunicación con la persona amada puede haber llegado a un punto en el que no pueda avanzar más. El dinero podría venir en el correo, pero probablemente no llegará hoy. Este podría ser un día lleno de frustraciones, pero la noche debe compensar por ello. El amor y el romance se ven muy bien en estos momentos. Este es un día maravilloso para programar una velada con tu pareja, o para buscar una. ¡Disfruta!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!