Tarot gratis para hoy 21 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

En el amor, hoy necesitas aislarte, amigo. Entre el Ermitaño y el Ahorcado reina un ambiente cargado del que podrás huir siempre que juzgues tu propio comportamiento. No te escaparás del juego de los espejos; puede que el reflejo sea un poco desagradable, pero seá necesario para ver los defectos que tienes que corregir y mejorar así las relaciones con las personas amadas.

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo ! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Bajo el aguijón del Diablo, hoy quieres proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agobia. Esperemos que este despligue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le de la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial.

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovechalos!.

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!.

En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en problemas. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado.

Cuando el Loco tiene, como hoy, una cita con la Luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido/a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día.

En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo en equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la Luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos.

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la Luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la Sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones.

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!.

En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el Sumo Sacerdote y el Loco protege tu independencia, reforzando tus lazos afectivos. Consecuencia: volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

