Tarot gratis para hoy 21 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 21 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy deberás compartir el centro del escenario con otra persona. Te agrada que escuchen tus ideas y tu voz, pero hoy otra personalidad tomará el control. La configuración de los planetas significa que habrá algunos egos complicados compitiendo por el poder. Intenta no quedar encerrado en disputas poco sanas acerca de temas menores. Mantén tu sentido del orgullo y el equilibrio. No vale la pena pelear por cosas que no tendrán sentido a largo plazo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Éste es un buen día para los contactos y para la presentación con nuevas personas. La influencia de la alineación astral te expondrá a algunas caras nuevas. Mantén algunas tarjetas a la mano para poder dar la información de tu contacto. Comparte tu correo electrónico con los demás para poder intercambiar ideas. ¡Estarás en posición de ayudar a alguien, y por supuesto, lo que va, vuelve!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás algunos presentimientos agudos respecto de otras personas. Siempre has sido un buen experto en leer a la gente y no te resulta difícil entender a los demás. A veces tus instintos son tan agudos que puedes leer la energía de las personas instantáneamente sólo al conocerlas. Presta atención a alguien poderoso y con influencia. Puedes destrabar el funcionamiento interior de su mente mientras lo miras y escuchas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás una oportunidad de recibir aplausos. La alineación planetaria inspirará a los demás para que noten tus esfuerzos. Quizás hayas hecho algo recientemente en el trabajo que haya sobresalido. Hoy escucharás devoluciones positivas de tus colegas o jefe. No te avergüences por recibir cumplidos. Te mereces el reconocimiento por las cosas especiales que has hecho. Por lo tanto mantén tu cabeza en alto.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tal vez te sientas atracción hacia la aventura. Si recientemente hubo una oportunidad que ha pasado por tu camino, es posible que sea un buen momento para mirarla seriamente. Lo mismo se aplica si has estado pensando en aventurarte. Intenta la antigua lista de pros y contras para que te ayude a decidir si avanzar es una buena idea. Si todo parece estar bien, ¿por qué no? Como se ha dicho: el que no arriesga no gana.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con la energía astral que hoy está en juego, puedes apostar que te sentirás especialmente competitivo. Generalmente esto es algo positivo ya que deja salir lo mejor de ti. Aborda los proyectos con confianza y determinación obteniendo la fuerza de esta energía. Quizás descubras que puedes superar hasta los límites que te impones. Asegúrate de aferrarte a tu ética a lo largo del camino. Puedes alcanzar tus objetivos con pura habilidad y concentración.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si hay algo nuevo que quieres abordar o intentar, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Un aumento de tu coraje y confianza, generalmente se relaciona con el aspecto que está en juego. Aprovecha esto atreviéndote a hacer o decir más de lo que normalmente harías. Hazte valer al decir lo que piensas, anunciar un cambio o pedir un aumento. Esta noche, asegúrate de celebrar tu espíritu atrevido haciendo algo divertido.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy tus habilidades naturales de liderazgo recibirán un empuje extra de parte del panorama astral. Es el momento perfecto para demostrar tus habilidades. Ya sea que esto se de en tu trabajo, en un grupo voluntario o en tu propia familia, tienes una habilidad excepcional para tomar el control de una situación y lograr que las cosas sucedan. Aprovecha esta energía para avanzar en algo o para conducir a las personas en una dirección específica que traiga resultados.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Las ideas creativas hoy retumbarán en tu cabeza. La configuración astral incrementará esos poderes imaginativos que posees. Descubrirás un punto de vista que te ayudará con tu trabajo. Quizás tengas una idea para un gráfico de una página Web o un logotipo para una compañía. O puede que encuentres una solución a un problema de personal en tu trabajo. Comparte tus pensamientos con los demás para poder realizar mejoras.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitarás aprender a comprometerte un poco mejor. La influencia astral del día te pondrá en una situación en donde debes trabajar para llevarte bien con un grupo. Quizás tus compañeros de trabajo opinarán distinto respecto a algunas cuestiones. Habrá algunos desacuerdos sobre lo que se necesite hacer. Intenta negociar una solución que agrade a todos. Con un poco de esfuerzo, pronto encontrarás la manera de que las cosas funcionen.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, puede que la empresa para la que trabajas experimente cambios de personal. Si eres un jefe o gerente, pensarás en tomar o despedir a alguien. Si eres un empleado, verás algunos cambios dentro de tu equipo. Habrá algunas personas que se irán o serán promocionadas a otra posición. Intenta mantenerte sereno/a con los cambios. Más rápido te adaptes a lo que ocurre, más feliz serás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es un buen día para ser audaz al expresarte. La configuración celestial te inspirará a decir las cosas. Quizás haya una situación en tu vida personal que te ha estado molestando. Aunque has intentado ignorarla y pretender que no existe, ya ha llegado demasiado lejos. Hoy es el momento para discutir el tema con todas las partes involucradas. Si te comunicas de una buena manera, las cosas podrán mejorar.

