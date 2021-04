Tarot gratis para hoy 21 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tus relaciones afectivas son complicadas, amigo. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a las personas que te rodean, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

En el trabajo, tienes una sed inagotable de poder, como indica la alianza de la Torre y el Diablo. Querrías acabar con las estructuras existentes y comenzar desde cero con compañeros de trabajo que realmente lo deseen. Y sin embargo, esta tirada te desaconseja los métodos demasiado radicales.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

En el trabajo, posees una bella energía que te permite progresar en tus tareas cotidianas. Bien influenciado/a por el Mago y el Carruaje, te muestras abierto/a a las novedades y dispuesto a alcanzar tus objetivos. Eso esta bien, puede llevarte a tener un pequeño éxito al final del día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

En tu área profesional, buscas sobre todo estabilidad y claridad bajo la influencia de la Justicia. Frente a esta petición, el Ermitaño te propone un contexto socio-profesional más bien sombrío y poco comunicador. Te conviene encerrarte en ti mismo/a y ordenar tu situación. No dudes en distanciarte de los demás para reflexionar con calma, te vendrá muy bien y te dará la seguridad que necesitas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo dinámico, no conseguirás deshacerte de un sentimiento de soledad y tristeza interior. Bajo la influencia del Ermitaño, sentirás la necesidad de aislarte, de reflexionar y poner en cuestión cada situación. Evidentemente, eso no contribuye al avance en tus relaciones, sobre todo si estás "a prueba" con un/a pretendiente. ¡Sé positivo(a)!.

En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden a tu situación. El Ermitaño, en asociación con el Emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

Profesionalmente, pasas por una fase de desánimo. Cuanto más luchas por algo, más tienes la sensación de que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta y que tendrás que trabajar mucho para conseguir una gratificación, o al menos una sonrisa por parte de tus superiores o asociados. No dejes que el Ahorcado tiña los positivos efectos del Sol.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas e incertidumbres en tu vida sentimental. Bajo la influencia de la Luna, tu entorno afectivo no te hace estar a gusto y te bloquea en vez de tranquilizarte. Alguien te regalará tiernas palabras, pero no te parece sincero o apropiado. No te desanimes ni lo veas todo negro, amigo. Intenta comprender por qué las personas que te rodean dan tantas vueltas para decirte que te quieren.

Profesionalmente hay expectativas de cambio, acuerdos, ascenso, luz verde. Es posible que esta situación, simbolizada por la alianza de la Muerte y de la Luna, dure algún tiempo. Ten paciencia, toda precipitación será perjudicial para tu avance. Debes demostrar a los demás que sabes controlarte y mantener la sangre fría.

Libra, así es tu lectura del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

En el trabajo, la Fuerza está en ti. ¡pero también el Diablo! Este último te ofrece el gusto del poder y la dominación. Poco preocupado/a por el amor propio de tus compañeros de trabajo, intentas brillar tu solo/a en la escena profesional y atribuirte todo el mérito de tu éxito. Aprende a compartir o te buscarás enemigos en el trabajo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

Hoy, no esperes estar muy ocupado/a en el trabajo. La Sacerdotisa y el Ermitaño son la prueba de una jornada tranquila y silenciosa. No te cruzarás con mucha gente y los que se crucen contigo no harán ningún esfuerzo por acercarse a ti. Tu progreso es lento, los retrasos frecuentes y las posibilidades de evolución, raras. ¡Mañana será otro día!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¿Quién podrá resistirse a tu talante conquistador de hoy, amigo? ¡Nadie! Impulsado/a por la Emperatriz y el Sumo Sacerdote, combinas encanto y benevolencia. Escuchas a los demás y sabes darles buenos consejos que les llevarán lejos. Tu pareja y amigos sólo podrán apreciar la inteligencia que despliegas a tu alrededor.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas. Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderse con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

Profesionalmente, parece que hoy estás preparado/a para firmar un contrato o finalizar un acuerdo. El Juicio y el Sumo Sacerdote rivalizan en sabiduría para cuidarte las espaldas y te ponen en situación para terminar un negocio en tu beneficio. En caso de un acontecimiento imprevisto, conseguirás encontrar los argumentos pertinentes para tranquilizar a tus socios y conseguir que acepten tu proposición.

Acuario, así es tu carta del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro.

En el trabajo, la tirada del Diablo y la Justicia indica que algo bueno se avecina y te ayudará a consolidarte profesionalmente. Como posees actualmente una gran energía, esto te confirma que debes trabajar mucho para conseguirlo. Bravo, tienes un gran futuro por delante.

