Tarot gratis para hoy 20 de septiembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 20 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Algunas malas experiencias respecto a la carrera, la familia, los viajes o la educación podrían hacer que un amigo, colega o pareja esté hoy de un humor explosivo. Esta persona puede resultar impredecible ahora: feliz en un momento y en la más profunda tristeza el siguiente. No trates de darle consejos o animarle. Sólo dará lugar a la ira. Mantente fuera del asunto y deja que tal lo supere.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El estrés laboral puede estar afectándote. Beber mucha agua sería una buena idea. Cantidades moderadas de ejercicio y descanso también son recomendables. No comas alimentos muy picantes. Este es un buen día para ponerse al día con la lectura, el estudio o la investigación. Tu físico puede no estar de lo mejor, pero tu cerebro es agudo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías sentir el romance y la pasión y querer reunirte con tu pareja. Probablemente vas a hacer eso, pero puede ser difícil y que sólo lo consigas en el último minuto. No te preocupes si no puedes comunicarte con tu amor durante la primera parte del día. No te dejes vencer. Vas a tener una gran noche.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Una mujer, tal vez un colega que es muy brillante y a veces molesta, puede visitarte hoy. Si no tienes cuidado, esta persona podría incitar una discusión acalorada o hacer surgir tu inseguridad. Trata de distanciarte. Esta persona tiene sus propios problemas a los cuales hacerles frente que tienen poco o nada que ver contigo. Ten cortesía, compasión, ¡y luego muéstrale la puerta!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías recibir un montón de llamadas. Algunas de personas que viven lejos, algunas son de amigos con fuertes dificultades emocionales, y una podría proceder de una pareja romántica con la que tienes muchas ansias por reunirte. Podrías salir a encontrarte con esta persona. ¡No malgaste tu voz hablando por teléfono!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Será un día estimulante para ti! Te sentirás muy bien y no tendrás problemas para canalizar toda tu energía hacia tus actividades. Pero no te sorprendas si te encuentras con alguna resistencia. Aunque tus ideas sean muy creativas, puede que no satisfagan todos los gustos. De hecho, puede que le hagas frente a alguna rebeldía. Ten persuasión y conseguirás tus objetivos hoy.

Libra, así es tu lectura del tarot

Ten cuidado con no perder la calma hoy. Tienes impaciencia estos días, aunque tu naturaleza audaz ha sido restringida por las limitaciones financieras y profesionales. De nada sirve pensar en grandes ilusiones en este momento. Por otra parte, puedes esperar algunos enfrentamientos si lo intentas. Si te aconsejan tener un enfoque más conservador, presta atención a la sugerencia.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el tiempo se congela e incluso parece ir hacia atrás. Utiliza esta pausa para reflexionar sobre tus motivaciones. Las pistas astrales parecen sugerir que estás actualmente resolviendo cuestiones que atañen a la suerte de otra persona. Tal vez deberías emplear la misma cantidad de tiempo considerando también tu propio destino.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El clima es tenso hoy. Tendrás un sentimiento de inquietud y un anhelo de cambio, pero también serás renuente a hacer ningún movimiento real en esa dirección. Tu juicio te dice que las quejas que no conducen a la acción no tienen sentido. ¿Por qué no ser el catalizador que provoca la acción?

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puedes interpretar el día que comienza como una pregunta abierta sobre ti. Puedes haber notado ciertos aspectos físicos o psicológicos que te hacen sentir incomodidad. El día que tienes por delante te puede obligar a tomar medidas para corregir esa actitud. Vas a lograr mucho si compartes tus preocupaciones con un amigo o familiar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es posible que hayas estado haciendo planes para realizar un largo viaje o volver a estudiar para conseguir un grado superior. Puede que lo hayas pospuesto hasta ahora. Finalmente has cruzado la línea y has tomado la decisión de hacerlo. ¡Nada te va a parar! Puedes pasar mucho tiempo reuniendo información telefónica y haciendo los arreglos preliminares.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Los documentos legales con respecto al dinero en los que puedes haber estado trabajando durante un tiempo, deberían ser acabados hoy. ¡Esto debería levantarte el ánimo aunque sólo sea por quitártelo de encima! Debes sentirte especialmente locuaz, entusiasta y ardiente. Es posible que desees programar una velada romántica con tu pareja. ¡Diviértete!

