Tarot gratis para hoy 20 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 20 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

A nivel afectivo, tu tirada del día muestra que atraviesas un periodo difícil. Tus sentimientos son profundos y sinceros (la Luna), pero un acontecimiento exterior (la Torre) va a hacer que tu vida sentimental se tambalee. Discusiones, revelaciones dolorosas, separación temporal o ruptura, te imaginas lo peor, amigo. Para algunos, esta jornada marcará un punto sin retorno.

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones. Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsatelo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del Ahorcado y el Juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte.

Tienes preocupación en el trabajo y tendrás contratiempos a lo largo del día. Entre el Ermitaño que tiene tendencia a retrasarte y aislarte, y el Ahorcado que provoca retrasos y bloqueos en el contexto socio-profesional, no te facilitan la vida precisamente. Es un día para ponerlo entre paréntesis, donde probablemente tendrás la impresión de estar atado/a de pies y manos, sin ninguna posibilidad de progreso. ¡Ánimo!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Da gusto verte hoy, amigo! La alegría de vivir y de amar ilumina tu rostro. La asociación del Emperador y el Sol te promete conocer un desarrollo afectivo total. No hay dudas que ensombrezcan tu fe inquebrantable en el amor sincero y duradero. Te espera un importante encuentro si estás soltero/a. ¡Esta vez creerás!.

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no eres más que amor y afecto, amigo. La Estrella te da fe en ti mismo/a y te coloca en un estado de ánimo entusiasta, favorable al encuentro de nuevas amistades o a un encuentro favorecido por el Mago. Aquella persona que encuentras tan atractiva será ciertamente especial y tendrá el tipo de vivacidad que encuentras estimulante. Puede que nazca una bella historia.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados llevan mal su nombre en asociación con el Loco, pues colocan tu jornada bajo el signo de la borrosa sentimentalidad, amigo. Lejos de tomar el toro por los cuernos, prefieres la huida al diálogo o el enfrentamiento. No resolverás hoy un dilema ni tomarás una decisión constructiva. No dejes que los otros elijan en tu lugar, podrías arrepentirte.

En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Aislándote de tus pensamientos bajo la influencia del Ermitaño no te aseguras hoy tu entorno afectivo, amigo. Con las dudas y fantasmas de la Luna, las personas cercanas no comprenden tu actitud y tu necesidad de aislamiento. Dudan, se imaginan lo peor e interpretan tu frialdad aparente como una forma de rechazo. Haz un esfuerzo por acercarte a los demás.

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

Profesionalmente, los proyectos que estás llevando actualmente asientan tu poder e influencia. Tu plan de carrera parece ya trazado. Pero, de todas maneras, desconfía de tu tendencia a querer controlar a los demás e imponer tus ideas por la fuerza más que por un proceso democrático. La Estrella te invita a buscar el consenso, mientras que el Emperador indica un comportamiento autoritario.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Twitter y mantente informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!