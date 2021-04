Tarot gratis para hoy 20 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 20 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Influenciados por el Diablo y la Emperatriz, los arcanos indican cierto magnetismo, hoy andas encantador/a. Estás lleno/a de seguridad, de audacia y travesura. Quieres seducir a todo el mundo, desde los más jóvenes hasta a los más ancianos, amigo.Coseguirás sin duda metértelos a todos en el bolsillo, pero no has de abusar de esto.

En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarte bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!



Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te caracterizas por la arrogancia en el amor, amigo. La Rueda de la Fortuna, asociada con el Emperador, te trae sorpresas, te ofrece encuentros en bandeja de planta, y tu no desaprovechas la ocasión. Eres dinámico(a), voluntarioso(a), eficaz en tus relaciones y tu seducción. Todo esto te trae el éxito y puede estabilizar tu situación afectiva si no dejas que se te escape esta oportunidad.

En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, ¡y que lo hacen más bien a tu favor! Arrastrado/a por una corriente dinámica y positiva bajo la infuencia de la Rueda de la Fortuna y el Sumo Sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, la influencia del Mago te invita a la renovación y al cambios en tus amores, mientras que los Enamorados te inspiran duda e incertidumbre. Avanzas un paso, retrocedes dos. Los cambios, que puede que tu mismo/a hayas iniciado al principio del día, puede que te sitúen ante elecciones por la tarde, amigo.¡Cuántas dudas!.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Acuario, así es tu carta del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

