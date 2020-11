Tarot gratis para hoy 2 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 2 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 2 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la característica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Da muestras de afecto, escucha a los demás, da consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tú también.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarresta estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y sus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy intenten abusar de ti, amigo. Bajo el impulso del Diablo, das el 100% de ti en tu relación afectiva, pero el Ahorcado está ahí para sugerir que puede que esa persona intente manipularte u obtener de ti algo que no estás dispuesto/a a ofrecerle. Desconfía de los charlatanes y los halagos.

En cuanto a la vida activa, echa el freno de mano frente a toda iniciativa y evita correr el más mínimo riesgo. El día se encuentra bajo la espada de Democles que es la alianza de la Muerte y del Ahorcado y no se inclina por un nuevo proyecto. Por otra parte, tu situación parece estar bloqueada y tu futuro comprometido. En lugar de deprimirte, ve al parque a descansar, todo te parecerá menos negro mañana.

Leo, así es tu lectura del tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura el éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocará la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliegue en ti mismo/a.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e invitarles a que se integren para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy andas muy seductor/a, amigo. Bajo la influencia dinamizante de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, vives tus relaciones afectivas con alegría. Conquistar, gustar, seducir, son verbos que conjugan en todos los tiempos. Pero si el ambiente para el éxito es ideal para los solteros, debe invitarte a la prudencia si tienes pareja. No vayas demasiado lejos de todas maneras.

En el trabajo, puede que tu carrera sienta un empujón de la Muerte y del Mundo. El primero indica un gran cambio, el segundo una dinámica de expansión que puede materializarse en una estancia en el extranjero. Tu sed de descubrir y aprender se verá sin duda saciada por una proposición inesperada pero terriblemente tentadora. No vaciles demasiado, lánzate a esta nueva aventura.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tú tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu lado serio se enfrenta a la fantasía de tu amor, amigo. La Justicia te pone de un humor poco flexible, mientras que el contexto afectivo está marcado por el dinamismo de la Rueda de la Fortuna. Esta ambigüedad no es fácil de llevar, pides estabilidad y lo que te ofrecen es incertidumbre. Muéstrate más flexible en tus relaciones y deja que la suerte te guíe.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, la Rueda de la Fortuna y de la Muerte te prometen excitantes encuentros que te harán olvidar tus pequeñas desgracias, amigo. Tu vida afectiva parte de cero y a buen paso. Ponte tus mejores galas y sal esta noche. Vas a eclipsar a todo el mundo con tu faceta seria y a la vez fantasiosa.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situación. Te arrepentirás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. Las cartas del tarot como la Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizar demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarse llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomas ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!