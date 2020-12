Tarot gratis para hoy 2 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy miércoles 2 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 2 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión , amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caida.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Géminis, así es tu lectura del taro

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, la carta del tarot del Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

En tu vida profesional, atraviesas una jornada de celebración que deja la puerta abierta a todo tipo de gratificaciones. El Sol y el Mundo te ofrecen la gloria en bandeja de plata, lo que representa a la vez éxito y honor para ti. Aprovecha esta racha de suerte para iniciar un proyecto ambicioso o ganarte compañeros de trabajo que se han mostrado escéptico últimamente.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

En el aspecto profesional, la alianza del Juicio y la Luna crea un clima nebuloso. Te falta perspectiva en tus proyectos y sientes la necesidad de tomar distancia para juzgar las mejores opciones que se te ofrecen. Las iniciativas artísticas y mediáticas se ven favorecidas por tu tirada, utiliza las fuentes de tu creatividad para resolver los problemas.

Leo, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

En el trabajo, tu entorno profesional recibe tus cambios de humor y tus pequeñas locuras con mucha benevolencia. Marcado por el Sumo Sacerdote, el ambiente de trabajo en bueno y agradable. Por otra parte, estás un poco despistado/a y alternas con alegría momentos serios y relajados. Cuidado de todas maneras con saltar demasiado de un tema a otro, podrías confundir a más de uno.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruajete lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!

En cuanto a tu profesión, priman la determinación y la acción a lo largo del día. Llevado/a por el Carruaje y la Rueda de la Fortuna, dejas actuar a tus ganas de hacer que las cosas se muevan en todos los aspectos. Propones nuevos métodos de trabajo o nuevos proyectos, y consigues convencer a tus colaboradores del buen fundamento de tus ideas. Todo el mundo avanza hoy. ¡y en tu misma dirección!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Cuidado hoy con la alianza de la Fuerza y el Emperador en el amor, amigo. Esta combinación de energía "viril" puede crear un sentimiento de invencibilidad un gusto excesivo por el riesgo. No vayas demasiado lejos en tus propósitos o exigencias, especialmente con personas que no conoces. Podrías toparte contra un muro.

En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el Emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la Templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo.

Acuario, así es tu carta del tarot

La Estrella es símbolo de esperanza y fe, los Enamorados de incertidumbre y falta de confianza. Decir que debes creer más en el otro y en el futuro hoy es un eufemismo, amigo. Todo indica que a tu alrededor las cosas mejoran, tus perspectivas son buenas, la suerte te acompaña, conquistas tu entorno afectivo. Entonces, ¿por qué tienes dudas?

En tu vida profesonal, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de los Enamorados, te haces hoy muchas preguntas, amigo. ¿Es razonable dudar del amor cuando la Justicia te dice que todo va bien? Con tus dudas, puede que hieras la sensibilidad de los que tienen las ideas más claras que tu. Debes creer en el otro y en ti mismo(a).

Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

