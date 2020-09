Tarot gratis para hoy 19 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

ARIES, así te irá según el tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor. En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición.

Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

ARIES, así te irá según el tarot

TAURO, así te irá según el tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro. En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día.

La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

TAURO, así te irá según el tarot

GÉMINIS, así te irá según el tarot

Hoy priman la indecisión y la inestibilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

En el trabajo, cada uno va a lo suyo a lo largo del día. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación profesional del momento. Por su parte, tus compañeros de trabajo o socios, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a lo suyo, sin preocuparse por los demás.

GÉMINIS, así te irá según el tarot

CÁNCER, así te irá según el tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

Puede que tengas la sensación de que en el trabajo no se reconocen tus méritos. A pesar de los evidentes talentos otorgados por la Emperatriz, el Ahorcado estropeará la apreciación que tus compañeros de trabajo o socios te tengan. Aunque hagas las cosas correctamente, te dirán que lo has hecho mal, así que ni siquiera intentes romperte la cabeza.

CÁNCER, así te irá según el tarot

LEO, así te irá según el tarot

Hoy es un día un poco trite en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

LEO, así te irá según el tarot

VIRGO, así te irá según el tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

Profesionalmente hablando, intentas estar lo más activo/a posible. Bajo la influencia de la Fuerza, tienes la voluntad de ir hacia delante y hacer que las cosas se muevan, pero el contexto socio-profesional está representado por el Sumo Sacerdote, que tiende a moderar tales impulsos. Tú propones acción y te garantizan serenidad. Con un poco de inteligencia y saber hacer, esta combinación podría ser muy eficaz.

VIRGO, así te irá según el tarot

LIBRA, así te irá según el tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

LIBRA, así te irá según el tarot

ESCORPIO, así te irá según el tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!

En tus proyectos profesionales, progresas gracias a tu creatividad marcada por la alianza de la Luna (imaginación) y la Emperatriz (lucidez). Estas dos láminas femeninas hacen que tus ideas sean más innovadoras en los sistemas realistas. Tu inteligencia, mezcla de sensibilidad, intuición y eficacia, te permite demostrar tu talento en muchos terrenos. Deja que tu creatividad se exprese sin restricciones.

ESCORPIO, así te irá según el tarot

SAGITARIO, así te irá según el tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

SAGITARIO, así te irá según el tarot

CAPRICORNIO, así te irá según el tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

Hoy, te apetece hacerle frente a tus tareas cotidianas, sobre todo si se trata de trabajo. La Estrella y el Carruaje te ofrecen este humor conquistador que te abre todas las puertas del éxito. Eres cálido/a y brillante con tus compañeros, clientes, superiores. Y todo esto va a ser tenido en cuenta. Esta jornada es ideal para ver por fin realizadas tus esperanzas y ambiciones.

CAPRICORNIO, así te irá según el tarot

ACUARIO, así te irá según el tarot

Hoy conjugas el verbo amar en todos los tiempos, amigo. Estimulado/a por el Mundo y la Emperatriz, sólo te apetece una cosa: rodearte de la mayor gente posible y seducir sin freno. Incluso si sabes que esta euforia durará poco, te sientes preparado/a para cruzar miradas con un/a desconocido/a y dejarte llevar por la pasión.

En el trabajo, hoy aparece un aspecto brillante y representativo de tus cualidades profesionales, sociales o mundanas. Bajo la influencia del Mundo y el Sumo Sacerdote, controlas con corage el arte de la conversación y la diplomacia. Tu popularidad va creciendo, tu jerarquía se hace notar. Te toca aprovechar las oportunidades que se te presenten en las conversaciones.

ACUARIO, así te irá según el tarot

TE PUEDE INTERESAR:Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 19 de septiembre ¡Ya están aquí!

������Estos son los motivos por los que no debes tomar café con azúcar����‍⚕��‍⚕��‍⚕https://t.co/BiDEgde3xE — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 17, 2020

PISCIS, así te irá según el tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.