Tarot gratis para hoy 19 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 19 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la generosidad personificada, y tu benevolencia crea un ambiente de solidaridad y confianza en tu vida afectiva. La alianza del Papa y la Luna indica que tu presencia es tranquilizadora. Tus amigos, parientes e hijos no dudan en confiarte sus secretos o problemas, amigo, pues sienten en ti sensibilidad y comprensión.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

En cuanto a tu profesión, demasiada agitación te impide avanzar con serenidad hacia los objetivos que te has marcado. Bajo la influencia del Loco y la Rueda de la Fortuna, tienes tendencia a ir demasiado deprisa en todo lo que haces o dices hoy. Precipitación, dispersión, falta de concentración. Las pequeñas contrariedades se acumulan a pesar de tus esfuerzos. En este contexto desestabilizante, te conviene detenerte para reflexionar.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la carta del tarot de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En tu área profesional, un acontecimiento brutal te pone entre la espada y la pared. Te piden que justifiques los malos resultados y tu amor propio sufre las consecuencias. Bajo el impacto del Sol y la Torre, no podrás evitar las relaciones de fuerza, las reprimendas y los conflictos con tu entorno profesional. Ármate de valor y sigue un perfil bajo éste día.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu fugosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegas bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

En cuanto al trabajo, puede que se opongan a tus ideas o sufras la competencia desleal de un enemigo. La alianza de la Torre y el Sumo Sacerdote indica que tendrás que mantener la calma y no caer en las trampas que te tienden. No dudes en pedir consejo a un colaborador más experimentado para rodear los obstáculos.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás unas veces en el séptimo cielo, otras, bajo tierra, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, darás muestras de gran circunspección que podría contrastar con el áurea de poder que desprende el Emperador. Puede que tu deseo de gustar y tus impulsos no consigan ocultar tu verdadera fragilidad y tus dudas. Aprovecha este día para reflexionar sobre ti mismo(a).

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

Se anuncian dificultades hoy en tu vida profesional, simbolizada por la alianza, más bien negativa, de la Torre y la Muerte. Se trata de la ruptura de un contrato, del fin de una misión y de un futuro incierto. Rematas un proyecto sin saber qué vendrá después y eso te estresa muchísimo. ¡Ten confianza!

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

Por otra parte, tu carrera toma un nuevo impulso bajo la influencia del Loco y el Mundo. En primer lugar, se abre ante ti un nuevo Mundo y puede que te propongan una misión o un contrato en el extranjero. Tu ambición no tiene límites y estás de un humor favorable a la aceptación de un ambicioso proyecto.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

En el trabajo, todo va hoy muy deprisa, demasiado, quizás... Bajo la influencia conjunta del Diablo y la Rueda de la Fortuna, la excitación y la impulsividad están en su más alto nivel. Actúas sin reflexionar y tu entorno reacciona sin pensar. Cuidado, pues a veces las prisas van ligadas a la dispersión o a los errores profesionales. No te dejes desbordar por tu entusiasmo ni la pasión del ambiente, dale tiempo al tiempo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

