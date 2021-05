Tarot gratis para hoy 19 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?'

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 19 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Los sueños con mensajes contradictorios pueden perjudicar tu sueño esta noche. Un momento tienes un sueño maravilloso y al siguiente podría ser negro y sombrío. Anótalos. El mensaje es probablemente más positivo de lo que parece. Las preocupaciones sobre el dinero podrían perseguirte todo el día, sin embargo, probablemente las cosas no son tan malas como parecen. Asegúrate de conocer los hechos acerca de tu situación antes de permitirte entrar en pánico.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Esa persona especial en tu vida podría estar trabajando demasiado duro y sufriendo tensión, y todo ello te provoca frustración a ti. Las horas extras en el trabajo podrían interferir con tu deseo de disfrutar de su tiempo juntos. Tus propias preocupaciones podrían ponerle freno a tu confianza también. Tal vez te preguntes si estás haciendo todo lo que hay que hacer. Podría ser útil hacer una lista y tachar cada tarea que completes.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tratar de continuar o completar un proyecto creativo de algún tipo, pero tu imaginación no está funcionando de la manera que normalmente lo hace. Además, los excesos de la noche anterior podrían hacerte sentir pereza, lo que no ayuda a la situación. Pon tu trabajo a un lado antes de que lo abandones por completo. Esto es sólo una situación temporal. Tu mente debe volver a la normalidad mañana.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentir especial protección hacia todos tus seres queridos: hijos, familia, amigos, mascotas y esa persona especial. Una noticia inquietante podría hacer que te preguntes sobre el futuro, pero no dejes que eso te desanime. Todo debe estar bien, así que relájate y disfruta de tus seres queridos. Distráete yendo a una película emocionante. Eso te ayudará a liberar tensión y te pondrá en un mejor estado de ánimo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías conocer actores, músicos o artistas, algunos de los cuales podrían ser bastante famosos. Las ocasiones sociales pueden ayudarte a realizar contactos valiosos de los que podrías hacer un buen uso más tarde. ¡Podrías divertirte tanto entre gente hermosa que realmente no quieras irte a casa! Sin embargo, no te quedes hasta muy tarde. ¡Vas a necesitar toda tu energía mañana!

Virgo, así es tu lectura del tarot

No dudes en utilizar tu propia creatividad hoy para resolver cualquier problema que tengas. No te sientas con la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque racional y metódico. Este tipo de estado de ánimo ya ha sido probado. Ahora es el momento de explorar una manera más intuitiva para completar cualquier tarea que desees abordar ahora. Ejercita más tu naturaleza sensible.

Libra, así es tu lectura del tarot

El dinero puede ser una fuente de preocupación hoy. Puedes sentir que has gastado demasiado (quién no lo hace a veces) o tal vez algunos fondos que esperabas no han llegado. Se trata de un retraso y no es una situación permanente (aunque lo parezca). Demasiadas preocupaciones podrían echarte a perder el día, y no quieres eso. Si hay algo que puedas hacer para aliviar la situación, hazlo. De lo contrario, aguanta.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Demasiado estrés y tensión en los últimos días podrían provocar un conflicto con tu pareja. Aunque no sea un desastre en absoluto, puede suponer un obstáculo para tu día. Tal vez sería mejor si te tomas unos minutos y dejas que toda la negatividad se desvanezca cuando no haya nadie alrededor. Te sentirás mejor en el momento en el que veas de nuevo a tu familia, amigos y pareja.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Los abusos de anoche podrían haberte dejado con poca disponibilidad hoy. Quizás tengas la tentación de pasar el día en la cama, pero la perspectiva de dejar las tareas sin hacer podría hacer que te pongas de pie de todos modos. Eso es una mala idea. El descanso es justo lo que necesitas. No te obligues a socializar tampoco. Necesitas un poco de tiempo a solas para recuperarte y reunir tus fuerzas para que puedas enfrentarte al mundo con la cabeza despejada.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tus planes para reunirte con un grupo de amigos íntimos pueden cancelarse debido a acontecimientos inesperados. Esto podría hacerte sentir un poco triste, sobre todo si una pareja romántica estuviese involucrada. Trata de no preocuparte demasiado. Serás capaz de cambiar la fecha y puedes utilizar el tiempo a solas de todas formas para relajarte y centrarte.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La energía planetaria te hace sentir un poco de apatía hoy. Probablemente querrás quedarte en casa, con tus libros, mascotas y plantas, sin embargo, sabes que tienes citas a las que acudir y responsabilidades que cumplir. Tu sentido del deber es especialmente fuerte. Haz un trato contigo de hacer el mínimo y luego relájate. Prueba con un baño caliente o escucha música clásica.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una separación temporal de alguien cercano te podría hacer reflexionar sobre los buenos momentos que han pasado juntos, sobre todo en las últimas semanas. Es probable que hables con esa persona por teléfono. Sientes mucho afecto hacia los que te rodean, pero estás un poco triste también, especialmente cuando piensas en los que están lejos. ¡Llámales! Estarán contentos de saber de ti.

