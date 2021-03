Tarot gratis para hoy 19 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tienes una mirada un poco inquisidora, amigo. Inspirado/a por la Rueda de la Fortuna, tienes necesidad de comprender los mecanismos que ralentizan el curso de tu vida sentimental. Preguntas a unos y a otros, investigas cada situación un poco ambigua. ¿Para llegar a dónde?, a la carta de los Enamorados, que perturba tu universo afectivo.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!.

Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

En el trabajo, los Enamorados crean una falta de confianza en lo que eres y en lo que crees poder hacer. La Sacerdotisa te ayuda a estructurar tus pensamientos, pero no consigues imponerte, pues hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Un consejo: da tiempo al tiempo y espera a mañana para ver más claro.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buan posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito amoroso, amigo. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!.

Por otra parte, tu vida profesional te satisface en más de un sentido. No te faltan ideas ni talento (la Luna) y tus iniciativas te abren nuevos horizontes (el Mundo). Tus proyectos prometen un éxito que te valdrá todos los honores. Un ascenso social, un viaje gratificante, aumento de objetivos. Podrás verte recompensado/a por un trabajo bien hecho.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la Muerte y la Luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreir hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia.

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Libra, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados asociados con el Sol te sitúan hoy ante una elección afectiva. Ya se trate de elegir entre dos amigos o dos amores, te cuesta mucho decidirte, amigo. Como factor de poderosas dudas interiores, esta tirada pone la felicidad al alcance de tu mano siempre que no dejes que te paralice la incertidumbre. No dejes que otros decidan por ti.

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Todo es dulzura y bondad a tu alrededor, y sin embargo, parece que no te quieres dar cuenta. En el amor, la Templanza es símbolo de un entorno a la vez paciente y protector, así que no es momento de dudas. Haz poco caso de las incertidumbres y las dudas que te provocan los Enamorados. Escucha a tu corazón y asume el hecho de que se puede amar sin pedir nada a cambio, así de simple.

En tu área profesional, harás lo posible por alcanzar tus objetivos, pero sin brusquedades. Como su propio nombre indica, la Templanza templa tus impulsos y te permite alcanzar cierta plenitud intelectual. Esta línea de conducta te permitirá igualmente desarrollar con serenidad nuevos proyectos o concretar una idea. ¡Excelente!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En el terreno profesional vas remontando la pendiente. El periodo de vacas flacas ha terminado e inicias nuevos proyectos. La alianza de la Muerte y de la Estrella anuncia bellas iniciativas que aportarán sus frutos en un futuro no muy lejano. Inicias el ascenso de la montaña con valor, confianza y entusiasmo. ¡Bravo!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

En otro aspecto, tu jornada profesional estará marcada por un acontecimiento totalmente inesperado. Son el Loco y el Juicio los que distribuyen las cartas, y puede decirse que te miman. Tendrás los medios necesarios para alcanzar una excelente oportunidad o conseguir un acuerdo con un socio sobre un proyecto que te interesa muchísimo. ¡No está mal!.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas. Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderse con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en problemas. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.

En el trabajo, un cielo plomizo se posa sobre ti a pesar de la buena voluntad de tu entorno profesional. Bajo la influencia de la Emperatriz, a tus compañeros de trabajo no les falta entusiasmo ni alegría para hacer evolucionar las cosas. Pero parece que tú no quieres formar parte de ello. Abandonas sin haber empezado siquiera. Espera a ver si mañana las nubes se han disipado.

