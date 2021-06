Tarot gratis para hoy 19 de junio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En tu área profesional, la influencia conjunta de la Luna y el Emperador te conduce a sentir que eres un/a malabarista a lo largo del día, con la tentación de parar cuando sólo le quedan veinte centímetro de cuerda por andar. El invertir todas tus capacidades y explorar tus límites puede que te detenga cuando vas por buen camino. Confía en ti mismo/a y ve hasta el final, no te decepcionarás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

La Rueda de la Fortuna y el Emperador te ayudan a superar los obstáculos que se te presentan en tu profesión. Ya sea por suerte o por voluntad, siempre encuentras la manera de superar la adversidad para avanzar y alcanzar tus objetivos del día. Ten confianza en ti, pues la combinación de estas dos láminas juega aquí un papel protector y de realización de tus ambiciones.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo en equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la Luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. El tarot dice que te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, te anima cierta sobreactividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante. Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio. Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderte debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

Tu vida profesional está sometida a la voluntad de los Enamorados, quienes simbolizan dilema. La Templanza que te representa no tiene suficiente peso y serás incapaz de decidirte en algo o tomar partido en un conflicto que opone a tus compañeros. Cuidado con que tus dudas sean tomadas por despreocupación, podrían echártelo en cara.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no es el mejor día para mantener el equilibrio en tu vida afectiva, amigo. El Ahorcado en asociación con el Sumo Sacerdote puede hacer que temas amores incómodos y relaciones tumultuosas. Soltero(a), evita las discusiones tontas con personas tercas. Si tienes pareja, no saques inúltilmente temas que provocan discusiones. En resumen, da prioridad a la retirada frente al juego kamikaze.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

