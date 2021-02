Tarot gratis para hoy 19 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Aislándote de tus pensamientos bajo la influencia del Ermitaño no te aseguras hoy tu entorno afectivo, amigo. Con las dudas y fantasmas de la Luna, las personas cercanas no comprenden tu actitud y tu necesidad de aislamiento. Dudan, se imaginan lo peor e interpretan tu frialdad aparente como una forma de rechazo. Haz un esfuerzo por acercarte a los demás.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportarte esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionas en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

No hay más que emociones intensas hoy, amigo. La alianza de la femenina Luna y el masculino Diablo indican una situación turbulenta, puede que un doble juego por tu parte o por parte de alguien cercano surja en el juego. Se siente la mentira. Pero tus celos o los suyos son infundados. Intenta calmar los ánimos.

Profesionalmente hay expectativas de cambio, acuerdos, ascenso, luz verde. Es posible que esta situación, simbolizada por la alianza de la Muerte y de la Luna, dure algún tiempo. Ten paciencia, toda precipitación será perjudicial para tu avance. Debes demostrar a los demás que sabes controlarte y mantener la sangre fría.

Leo, así es tu lectura del tarot

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus sentimientos se dividen entre el deseo de aislamiento y meditación que te ofrece el Ermitaño y el de expresar tu amor con calidez, como te invita el Sol. En efecto, amigo, esta tirada indica que ganarás exteriorizando tus sentimientos y saliendo de tu caparazón para acercarte a los demás. Sin ser exageradas, tus declaraciones serán sinceras y profundas.

Desgraciadamente debes soportar el humor desagradable de tu entorno laboral. Entre el Ahorcado que te representa y el Ermitaño que simboliza un contexto profesional poco reconfortante, no está prometida la alegría. No cuentes hoy con iniciar un trabajo en equipo. Más vale que actúes en solitario, pues la presencia de otros te molesta, y peor aún, ¡parece que es recíproco!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

Por otra parte, tu vida profesional está sometida a un cambio de orden estructural o financiero que pondrá en tela de juicio tu estatus, o incluso tu actividad. La asociación del Sol y el la Muerte cierra un ciclo y redistribuye las cartas profesionales. Este nuevo reparto no irá necesariamente en tu contra. Mantén la confianza y defiende tus intereses personales con tenacidad.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tu preferirás permanecer en silencio y escuhar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Acuario, así es tu carta del tarot

La asociación de la Sacerdotisa y el Loco no juega a favor de un desarrollo sentimental, amigo. Hoy te haces miles de preguntas sobre tu pareja o sobre tu soledad de corazón, sin obtener ninguna satisfacción. Tienes el alma melancólica, el corazón pesado y triste semblante. Deja de obsesionarte por nada o tendrás un mal día.

En el terreno profesional, te es un poco difícil el comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

Por otra parte, ¡menuda creatividad en el trabajo! Tienes una buena idea por minuto, pero el problema, revelado por la tirada de la Estrella y la Luna, es que te cuesta pasar de la teoría a la práctica. Te falta realismo y puede que te lo reprochen. Si encima tienes una profesión artística, harás maravillas.

