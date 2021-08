Tarot gratis para hoy 19 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este jueves 19 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un vecino o familiar podría ofrecerse a ayudar en algunas tareas de la casa, pero puedes sentir que su corazón no está en ello. Esta persona probablemente está pensando en otras cosas y sólo necesita algunas palabras amables y un pequeño consejo. Simplemente acepta que, a pesar de tener ayuda, probablemente vas a terminar haciendo la mayor parte del trabajo tú. Ofrece todo el apoyo que puedas y piensa en ello como un buen karma.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Un vecino o familiar podría ofrecerse a ayudar en algunas tareas de la casa, pero puedes sentir que su corazón no está en ello. Esta persona probablemente está pensando en otras cosas y sólo necesita algunas palabras amables y un pequeño consejo. Simplemente acepta que, a pesar de tener ayuda, probablemente vas a terminar haciendo la mayor parte del trabajo tú. Ofrece todo el apoyo que puedas y piensa en ello como un buen karma.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puedes captar algunas vibras bastante perturbadoras de un amigo, vecino o pariente. Esta persona podría estar molesta por algo y no comunicar sus sentimientos. No es apropiado tratar de convencer a esta persona para que los comparta contigo ahora. No está molesta contigo, ¡pero podría estarlo si le presionas! Da marcha atrás y deja que esta persona resuelva su problema. Querrá hablar cuando sea el momento adecuado.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puedes captar algunas vibras bastante perturbadoras de un amigo, vecino o pariente. Esta persona podría estar molesta por algo y no comunicar sus sentimientos. No es apropiado tratar de convencer a esta persona para que los comparta contigo ahora. No está molesta contigo, ¡pero podría estarlo si le presionas! Da marcha atrás y deja que esta persona resuelva su problema. Querrá hablar cuando sea el momento adecuado.

Leo, así es tu lectura del tarot

Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos hoy, y podrían parecer un poco desconcertantes. El dinero podría estar involucrado. Sin embargo, no aceptes lo que oigas por que sí. A la persona que extendió el rumor le interesa menos la verdad que lograr cumplir su agenda personal. Llama a tu amistad y trata de enterarte de los hechos sin entrometerte. Probablemente es algo mucho menos grave de lo que el chisme da a entender.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Otras personas adquieren particular relevancia hoy. El romance está muy presente en tu mente, ya sea en las amistades, las asociaciones empresariales o relaciones de todo tipo. Tus interacciones son cálidas, cordiales y de apoyo. Los sentimientos románticos se acercan a la intensidad de los cuentos de hadas. Esfuérzate por ver a todos como lo que realmente son y no como imágenes idealizadas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Los mensajes que recibas desde un estado o país lejano, posiblemente a través de fax, correo electrónico o página web, pueden no ser totalmente exactos. Si esa información pone en marcha una señal de alarma, asegúrate de hacer una investigación por tu cuenta y analiza los hechos. No aceptes ninguna noticia por su valor nominal hoy, ya que las líneas de la comunicación humana y técnica están definitivamente fuera de lugar.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Mantenerte en contacto con una pareja puede ser difícil hoy, casi hasta el punto de causar un pánico menor. No te dejes llevar por conclusiones injustificadas acerca de posibles problemas en la relación. Lo que está causando el silencio está probablemente más allá de su control, y bien podría estar relacionado con crisis repentinas e inesperadas, o posiblemente algo tan mundano como una falla del sistema. Ten paciencia y aguanta.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¿Está teniendo problemas con la iluminación o la calefacción en tu casa? Si es así, podrías no ser capaz de obtener una solución profesional hoy. Podría haber problemas en el vecindario. Puede que tengas que sacar velas y linternas para pasar la noche. No dejes que esto te fastidie. Es un pequeño inconveniente que se solucionará en breve. ¡Piensa en ello como una aventura.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Un amigo o vecino con quien necesitas ponerte en contacto puede estar ocupado todo el día y te podría resultar muy difícil ponerte en contacto con él. Probablemente, ni el teléfono ni el correo electrónico funcionarán, ya que tu amigo podría estar demasiado ocupado como para revisar los mensajes. La mejor manera de establecer contacto puede ser meterse en el auto e ir a cualquier lugar en que se encuentre. Toma las calles laterales. ¡Las principales carreteras probablemente estén congestionadas por el tráfico!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus habilidades artísticas pueden parecer estar un poco bloqueadas hoy. Podrías sentir ansias por terminar un proyecto a medio terminar, pero en este momento es posible que no tengas ni idea de a dónde ir con ello. ¡Que no te entre el pánico! Haz algo más por un día o dos y las ideas probablemente fluirán como por arte de magia. Si no tienes un plazo breve, no tengas prisa por terminar el trabajo ahora. ¡Dale un poco de tiempo!

TE PUEDE INTERESAR: El hotel Nickelodeon Riviera Maya llega con increíbles instalaciones tematizadas, parque acuático y un concepto gourmet todo incluido para familias

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tener un fuerte deseo de salir y socializar. Bien podrías pasar mucho tiempo en el teléfono tratando de hablar con algunos amigos, pero sin tener mucha suerte. Si están ocupados, podría suceder que no seas capaz de hablar con ellos. Puedes tratar simplemente de pasar por donde viven. Incluso si no puedes verlos entonces pueden hacer arreglos para después.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!