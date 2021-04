Tarot gratis para hoy 19 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

A nivel afectivo, tu tirada del día muestra que atraviesas un periodo difícil. Tus sentimientos son profundos y sinceros (la Luna), pero un acontecimiento exterior (la Torre) va a hacer que tu vida sentimental se tambalee. Discusiones, revelaciones dolorosas, separación temporal o ruptura, te imaginas lo peor, amigo. Para algunos, esta jornada marcará un punto sin retorno.

En cuanto al trabajo, la situación está tensa, por no decir explosiva. Bajo la influencia de la Torre, tendrás dificultades para controlar tus impulsos y no alcanzarás la serenidad a la que aspiras. Esto estará seguido por conflictos con tus interlocutores, lo que puede que te lleve a vivir un verdadero cambio de organización de tu jornada. ¡Ten cuidado!.

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!.

En tu área profesional, puede que te propongan un desplazamiento, incluso un trabajo o misión en el extranjero. La alianza de la Templanza y el Mundo indica que podrían elegirte por tu sentido innato de la diplomacia y tu capacidad para llevar a buen lugar los negocios que haces. Tu horizonte se abre y te lleva hacia el éxito.

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!.

Por otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tu mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos. ¡Organízate!.

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!.

Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Hoy eres la generosidad personificada, y tu benevolencia crea un ambiente de solidaridad y confianza en tu vida afectiva. La alianza del Papa y la Luna indica que tu presencia es tranquilizadora. Tus amigos, parientes e hijos no dudan en confiarte sus secretos o problemas, amigo, pues sienten en ti sensibilidad y comprensión.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de transtornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podrían empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.

A pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la Estrella que templa lo que hace mal la Torre. Provocas a tu compañero/a, pero el o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!.

Actuar antes de reflexionar, este es hoy tu lema. amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas por delante siempre en el amor, sin prestar mucha atención a los peligros que te amenazan. Cuidado, especialmente si tienes pareja. Ésta no apreciara tus impulsos del corazón. No te vendría mal cierta moderación en tus juegos de seducción.

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En el trabajo, tu vivacidad y carisma son armas infalibles para ir directo hacia el éxito. Nada te frena con el Sol y la Rueda de la Fortuna como aliados. Tienes respuesta para todo, eres curioso/a y eficaz en todo lo relacionado a tu actividad. Es por tanto el momento ideal para obtener una recompensa o ascenso. A buen entendedor, pocas palabras.

