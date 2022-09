Tarot gratis para hoy 18 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 18 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cuando despertaste esta mañana, puedes haber sentido un ambiente opresivo en el aire. Desafortunadamente, es probable que esa bruma de confusión y conflicto dure todo el día. Sin embargo, ¡este es un momento ideal para hablar sobre todo lo que te está molestando! No sientas timidez en cuanto a ponerte en pie de guerra hoy. Si no lo haces, es muy probable que seas el blanco de un ataque sorpresa.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El estado de ánimo que sientes hoy es el material del que están hechos los encuentros memorables. Debes tener cuidado al principio, tal vez incluso serás un poco hostil con alguien que se atreva a invadir tu libertad. De repente te darás cuenta de que esta persona es alguien especial, intrigante y definitivamente fuera de lo común. Por último, te darás cuenta de que las cualidades que esa persona ofrece resultan ser las que más necesitas en estos momentos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Ahora más que nunca, sentirás como si fuese el momento de tomar el asunto con tus propias manos y construir tu futuro. Te has hastiado de vivir en la esperanza y de dejar tu felicidad para mañana. Tu determinación será tan fuerte que incluso puede sorprenderte. Mañana refinarás tu enfoque y lo harás más concreto. Hoy es el primer día de una nueva vida para ti.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Algunas noticias bastante molestas acerca de un amigo podrían llegarte hoy, probablemente a través del teléfono. Esto podría ser verdad, pero lo más probable es que los hechos han sido distorsionados al ser contados. De hecho, puede que lo que estás escuchando en realidad no sea nada más que habladurías. Llama a alguien que pueda saber lo que realmente está pasando, preferiblemente al amigo del que has oído los rumores y comprueba los hechos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Este es un momento ideal para abordar de una vez por todas las preguntas que han estado en tu mente durante las últimas semanas. Presta especial atención a las cuestiones que conciernan a tu vida sentimental. Si actualmente tienes pareja o relaciones insatisfactorias, no tengas miedo de dejarlas atrás. Y si estás preocupándote por una solicitud que hiciste y que aún no se ha contestado, deja de hacerlo. No recibir respuesta puede resultar satisfactorio.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Algo está llegando a su fin que tiene que ver con la falta de confianza personal que tienes en ti. Has rechazado estar en el punto de mira desde hace un tiempo, tal vez porque pensabas que no eras capaz. Bueno, ¡no más excusas! Lo seas o no, vas a tener que seguir adelante. Lo único que te arriesgas a perder es tu orgullo, y ese es tu activo más resistente.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es posible que las últimas semanas te hayan permitido obtener un poco de claridad sobre ciertas preguntas que puedas tener sobre tu vocación. Puede que incluso tengas más claras tus sensaciones acerca de cuál podría ser tu destino. La energía planetaria hace de este un buen momento para dejar de pensar en estas preguntas y dejar que tu vida se haga cargo. ¡Te has preparado bien para este tipo de cosas!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Estas últimas tres semanas han sido bastante buenas para tu equilibrio. Era sólo una cuestión de involucrarte un poco más en la vida de lo que es habitual en ti y mostrar de lo que eres capaz. Lo más probable es que tuvieses una mezcla de éxitos y reveses, pero en general, las mejoras han sido constantes. Puedes haber notado que algo te falta por mejorar, pero ¿no es eso cierto para todos?

Sagitario, así es tu lectura del tarot

No siempre es agradable tener que dudar de uno mismo pero este es el principal objetivo de las energías planetarias de hoy; el lanzarte a nuevas aventuras. Así que aprovéchate de esa configuración planetaria para mirar hacia dentro y encontrar el origen de algunos de tus reveses. Esto no es un ejercicio fácil, sin duda, pero te va a hacer una enorme cantidad de bien. Ten real honestidad contigo. Hoy no es un buen día para la meditación. ¡Las energías planetarias te están pidiendo que dejes de encerrarte en tu cabeza y vuelvas al mundo de nuevo! Has estado pensando mucho acerca de tu imagen recientemente, y ahora vas a tener que poner a prueba cómo la "nueva y mejorada" imagen opera en tu vida diaria. Puedes contar con algunos comentarios agradables y cambios realmente duraderos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si tienes quejas sobre una relación en tu vida, hoy es el día para decir lo que piensas. De hecho, sólo requieres de honestidad total y franqueza en todas las áreas. Puedes esperar hacerle frente a la otra persona, ya sea tu pareja o compañero de trabajo sobre la base de la verdad y la rectitud. ¡Ten la seguridad que llamarás su atención! Pero ten cuidado con que el peso de tus palabras no sea mayor que el de tus pensamientos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¿Estás pensando en cambiar de carrera profesional o en viajar hasta el otro lado del mundo? O tal vez lo que deseas es quedarte a solas en casa con las persianas cerradas firmemente. Es probable que una serie de pequeños incidentes en el trabajo te inspiren la más extravagante de las ideas. Tal vez sólo sea que percibes la necesidad interna de un cambio de escenario.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es probable que hoy encuentres a la gente un tanto irritante. Es como si nada fuese lo suficientemente bueno ni nadie pareciera saber exactamente lo que quiere. Vas a reinar dentro de este laberinto de conflicto abierto e insatisfacción. Puede que incluso te pidan que intervengas y restablezcas el orden. Si el conflicto es doméstico, adelante. ¡Pero ten cuidado si te piden hacerla de sheriff en la oficina!

