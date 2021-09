Tarot gratis para hoy 18 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Una gran necesidad de libertad (el Loco) puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación (el Sol), amigo. El tarot dice que tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo! El Carruaje te aporta el movimiento, mientras que el Mago te promete novedad. Esta vibración te incita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. ¡Has de saber frenar los instintos!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

Leo, así es tu lectura del tarot

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo ! La Torre tiene tendencia a echar leña al fuego e inicitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios? Obcecándote de esa manera solo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. ¡Juega con la indiferencia, es mejor!

En el terreno profesional un brutal acontecimiento hace temblar los muros de tu espacio laboral. La alianza de la Muerte y de la Torre indica el final de una misión o contrato que te dejará un sentimiento de vacío. No caigas en la depre. Ponte de pie y ve a ver a tu jefe para proponerle un nuevo proyecto.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.

En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, mientras que otras empiezan. Bajo la influencia de la Muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La Justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la inffluencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Jucio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es un mal día en el plano afectivo, amigo. Entre la Muerte y el Ahorcado, no te queda otra que plantearte una pequeña separación con una persona, una situación o un lugar que no te conviene. Todo esto puede ser doloroso, incluso deprimente, pero es a veces necesario para obtener un nuevo punto de partida. Saber marcharse es también saber amar en algunas ocasiones.

En el trabajo, te interesa limitar tus ambiciones y no pisotear a tus compañeros. El Diablo que te representa no te invita a ser tolerante, pero si no sabes compartir con los demás y controlar tu autoritarismo, puede que te obliguen a abandonar un importante proyecto, como indica la tirada de la Muerte.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Luces, cámara, acción! Llevado por el Carruaje y el Juicio en una visión optimista y En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

