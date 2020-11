Tarot gratis para hoy 18 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy miércoles 18 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si últimamente te sientes solo(a), el divertido Mago hace lo posible por servirte de consuelo. Con un estado de ánimo marcado por el Ermitaño, el ambiente no es precisamente festivo. Tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), a aislarte para huir de las dificultades. Frente a esto, tu entorno hace lo posible por sacarte de tus problemas. Hay programas antiestrés en casa de los que te aprecian.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofrece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero está feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Así no llegas a ninguna parte.

Por otra parte, tu actividad se desarrolla bajo el efecto de las láminas positivas de la Estrella y la Rueda de la Fortuna. La comunicación es la palabra clave de tu jornada profesional. Descuelga el teléfono, organiza una reunión para exponer tu estrategia, sal a la conquista de nuevos clientes. La suerte te acompaña y tu sentido para el contacto te abrirá puertas que estaban cerradas hasta ahora.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

La ternura y el romanticismo no están a la orden del día en tu vida afectiva, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Mago, es más bien momento de relaciones ardientes, de apasionados intercambios, libre de tensiones. No te faltará energía ni humor, pero cuidado con quemarse las alas al querer acercarse tanto al sol.

En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

En tus proyectos profesionales, progresas gracias a tu creatividad marcada por la alianza de la Luna (imaginación) y la Emperatriz (lucidez). Estas dos láminas femeninas hacen que tus ideas sean más innovadoras en los sistemas realistas. Tu inteligencia, mezcla de sensibilidad, intuición y eficacia, te permite demostrar tu talento en muchos terrenos. Deja que tu creatividad se exprese sin restricciones.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaldas. El Ermitaño te aísla y deja a tu entorno profesional, marcado por la Justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte: todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tu no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/a y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!

En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

En el trabajo, podrías recibir una muy buena noticia, el desarrollo inesperado de un proyecto que había sido abandonado, o simplemente un cambio de perspectiva te abrirá un nuevo espacio de libertad. Apoyado/a por el Carruaje y el Juicio, es absurdo decir que te lanzas con entusiasmo con estas perspectivas. ¡Aprovecha! No todos los días se puede escapar de la rutina.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza de la carta del tarot del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreír si crees en el futuro.

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

Por otra parte, tu actividad profesional vive un estancamiento, por lo cual tomará un giro inesperado. Cambios, fin de contrato, cambio de estrategia. Un acontecimiento brutal rompe la línea de tu plan de carrera. No te aferres al pasado. El Juicio y la Muerte indican que tu renacimiento profesional sólo tendrá lugar a cambio de un cambio de orientación.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionas en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

