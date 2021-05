Tarot gratis para hoy 18 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?'

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 18 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Confía en que dispones de todos los datos que necesitas hoy. Debes sentirte muy bien emocionalmente. Utiliza esta confianza que tienes para hacer grandes progresos en lo que quieres lograr. Diviértete dejando que tu mente esté en un mundo de fantasía en el que puedas explorar tus tendencias imaginativas. Siéntete libre de utilizar tu fortaleza en los hechos como base para el despegue hacia un reino muy creativo e intuitivo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puedes encontrarte con que emocionalmente te desafía una gran fuerza que exige tu atención. Tu exceso de conciencia frente a cada situación puede ser perjudicial. Tal vez sólo tienes que bajar el tono y relajarte. Disfruta en lugar de cuestionar la energía proclive a la diversión de hoy. Cuanto más simplemente te dejes llevar y explores, mejor te sentirás.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tienes la oportunidad de hacer un poco de autosanación intensa hoy, así que comunícate más directamente con tu propio núcleo sin las distracciones de otras personas. Haz lo que puedas para afinar los asuntos internos que requieran de tu atención. Es esencial que aprendas cómo tratar estos temas por ti en lugar de depender de otras personas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir un poco de confusión en relación al estado de ánimo del día, lo que favorece una acción rápida y un acercamiento esporádico a las cosas. Es muy probable que este enfoque no esté exactamente en consonancia con el protocolo metódico habitual. Haz lo que puedas para sentir esta energía con el fin de añadir una chispa más espontánea a tu rutina diaria. Da un paseo por el lado salvaje hoy.

Leo, así es tu lectura del tarot

Siéntete libre hoy de combinar tus pantalones a cuadros con tu camisa de casimir. Añade un calzado deportivo llamativo y una chaqueta a rayas. ¡Deja que el bicho raro que llevas dentro salga a relucir! Este es un día fabuloso para ti, y debes sentirte libre para expresarte abiertamente y en voz alta ante el mundo. Debes experimentar una gran confianza en ti. Saca el máximo provecho de este momento.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La realización de un objetivo a largo plazo podría hacerte sentir entusiasta, con energía y feliz. Es también probable que mires hacia el futuro, formulando ideas para otros proyectos y discutiéndolos con amigos. Las actividades de grupo podrían beneficiarte en este momento y ponerte en contacto con gente nueva que posiblemente podría llegar a ser cercana a ti. Por la noche, vete a ver una película emocionante. Una película de suspenso sería perfecta.

Libra, así es tu lectura del tarot

La energía del día es eléctrica, y podrías encontrarte saltando de una tarea a otra y de persona a persona. Las cosas tienden a ocurrir cuando menos lo esperamos, así que prepárate para las sorpresas. Hay un elemento de ingenio en el día que puede inspirarte a ser alguien mucho más grande de lo que nunca pensaste que podrías ser. Únete a personas que compartan tu mismo entusiasmo por la vida.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te va a llegar una gran cantidad de comunicación inesperada, pero ten cuidado con las personas de tu confianza. Hay un elemento de fantasía a tener en cuenta. Esto podría causar algunos inconvenientes si aceptas todo por su apariencia. Asegúrate de verificar tus fuentes al menos dos veces antes de continuar. Harás bien si te preparas para lo peor.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te va a llegar una gran cantidad de comunicación inesperada, pero ten cuidado con las personas de tu confianza. Hay un elemento de fantasía a tener en cuenta. Esto podría causar algunos inconvenientes si aceptas todo por su apariencia. Asegúrate de verificar tus fuentes al menos dos veces antes de continuar. Harás bien si te preparas para lo peor.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es posible que las personas no sean necesariamente muy comprensivas con tus sentimientos hoy. Es muy posible que sean más sensibles a los hechos y a la información que a las emociones. Podría ser que necesites ayuda para poder acceder a una persona con la que estás tratando de comunicarte. No dudes en pedir aclaraciones sobre algo si lo necesitas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puedes sentirte como si la gente se hubiese vuelto contra ti hoy y que de repente hayan perdido interés en lo que tienes que decir. Tal vez esto sea un reflejo de tu propia incapacidad para escuchar de verdad a otra persona. Observa todo el panorama y abre los ojos al mundo que te rodea. Involúcrate en la comunidad en lugar de centrarte sólo en ti todo el tiempo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Deja que tus emociones jueguen con tu imaginación hoy, y no dudes en discutir abiertamente tus hallazgos con los demás. No te dejes atrapar por un estado de ánimo tan racional que te niegues a reconocer cualquier otra forma de ver la situación actual. Guarda tu lado analítico con el fin de revelar una perspectiva más abstracta e intuitiva. Ejercita esa parte de tu cerebro que normalmente no utilizas.

