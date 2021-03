Tarot gratis para hoy 18 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas. Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderse con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen. Aprovecha la dinámica feliz de la alianza de las cartas del tarot de Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

En tu área profesional, el Mundo y la Sacerdotisa te incitan a hacer valer los contactos o las relaciones que mantienes desde hace tiempo. A través de relaciones privilegiadas con tu entorno socio-profesional podrás salir del estancamiento o hacer evolucionar tu situación. No dudes en hacer caso de los consejos de los demás para poner en práctica tus ideas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportarte esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!

Leo, así es tu lectura del tarot

En cuanto a tu vida sentimental, vas a vivir hoy momentos de entusiasmo y exaltación, amigo. Protegido/a por la Rueda de la Fortuna y con el dinamismo de la Fuerza, no te faltarán ocasiones para concretar los nuevos encuentros o profundizar en los lazos que te unen a los que amas. Tu coraje y franqueza serán tomados en cuenta.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no eres más que amor y afecto, amigo. La Estrella te da fe en ti mismo/a y te coloca en un estado de ánimo entusiasta, favorable al encuentro de nuevas amistades o a un encuentro favorecido por el Mago. Aquella persona que encuentras tan atractiva será ciertamente especial y tendrá el tipo de vivacidad que encuentras estimulante. Puede que nazca una bella historia.

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo por la puerta grande. Asociado/a con el Loco, este arcano te presenta una vida social muy completa, con fiestas que reclamarán tu atención. ¡Entretenida velada en perspectiva! Ponte tus mejores galas y, amigo, lánzate en este remolino sin hacerte muchas preguntas. ¡Viva la superficialidad!

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy intenten abusar de ti, amigo. Bajo el impulso del Diablo, das el 100% de ti en tu relación afectiva, pero el Ahorcado está ahí para sugerir que puede que esa persona intente manipularte u obtener de ti algo que no estás dispuesto/a a ofrecerle. Desconfía de los charlatanes y los halagos.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy eres a la vez dinámico/a y cariñoso/a en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la benévola influencia el Carruaje el Sumo Sacerdote, te diriges a los demás con gran serenidad y tu simpatía y comunicación atraen todas las miradas. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva, especialmente si tienes la posibilidad de desplazarte a lo largo del día.

Por otra parte, inviertes a fondo en tu profesión, impulsado/a por la alianza del sol y el Carruaje que simboliza el éxito. Defiendes tus convicciones con fuerza y tus proyectos se ponen en marcha. Puedes incluso darte el lujo de vender la piel del oso antes de matarlo, ¡esto está ganado!

